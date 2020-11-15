Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии снялись в документальном фильме

Проект "Моя война" – серия документальных фильмов с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 15 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Пять ветеранов Великой Отечественной войны из Абхазии приняли участие в съемках документального фильма "Моя война", посвященного 75-летию Победы, сообщила Sputnik исполнительный продюсер проекта Юлия Петрова.

Героями проекта в Абхазии стали участники войны – Борис Кутарба, Нонна Дорофеева, Екатерина Синявская, Алексей Шония и Рубен Керапян. Запись интервью ветеранов прошла в Государственном музее боевой славы Абхазии 14 и 15 ноября.

"Этот видеоархив уникален, потому что ветераны рассказывают о своем восприятии войны, о своей судьбе, победах и страданиях. Это истории наших дедушек, бабушек, которые делятся самыми страшными и пронзительными историями", - отметила Петрова.

Первые записи участников войны в рамках проекта были осуществлены еще в 2000 году. Съемки проходят в регионах России и странах зарубежья, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. В архиве проекта около 400 фильмов.

По словам Петровой, фильмы прошли экспертизу в Институте военной истории, Военно-научном обществе и получили высокую оценку. Записи регулярно сдаются в различные архивы, чтобы историки могли изучать материалы очевидцев и участников военных действий.

Готовые документальные фильмы безвозмездно передаются в региональные телевидения, администрации, семьям ветеранов и показываются на телеканалах России.

В Абхазии съемки проекта "Моя война" прошли при поддержке Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзинба, Министерства культуры республики и Общественного объединения "Русская община Абхазии".

Проект финансируется Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы. Съемки фильма - инициатива Межрегионального общественного фонда "Образование в третьем тысячелетии".

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