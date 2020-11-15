Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 ноября

СУХУМ, 15 ноя Sputnik. В понедельник 16 ноября в Абхазии будет облачно с прояснениями, местами со второй половины дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.
Влажность воздуха – 60-80%.