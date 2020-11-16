Между морем и холмами: один день из жизни села Приморское

Село Приморское Гудаутского района известно в первую очередь благодаря термальному источнику. Тысячи туристов ежегодно поправляют здесь здоровье или расслабляются в горячих бассейнах, но не всем известно, что официально этот источник не имеет отношения к Приморскому.

Село находится между Гудаутой и Новым Афоном, его населяют около 1800 человек. В основном жители занимаются сельским хозяйством, но при этом тесно связаны с курортной сферой. Корреспонденты Sputnik побывали в Приморском и узнали, что тревожит сельчан, чем они зарабатывают на жизнь, какую питают надежду на урожай сезонных фруктов, а также кому все-таки принадлежит излюбленные туристами источники с горячей и лечебной водой.

Бадри Есиава, Sputnik

Урожай и проблема со сбытом

Труд на земле - неотъемлемая часть жизни приморчан. В этом селе нет ни одной семьи, которая не держала бы скот, не сеяла бы кукурузу, фрукты и овощи. Те, чьи дома расположены поближе к морю, в летний период сдают туристам жилье и угощают их домашним вином, чачей из винограда и фейхоа.

63-летнему весельчаку Акопу Авджяну повезло и с расположением дома, и с плодородной землей. В Приморское он переехал вместе с семьей в 1994 году из Цебельды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акоп Авджян

"Переехали мы, потому что после войны (Отечественная война народа Абхазии - прим.) в Цебельде осталось очень мало людей. Кроме фасоли и кукурузы, там я ничего не видел, а здесь впервые узнал, что такое мандарины", - пошутил Авджян.

Дом, в котором Акоп поселился вместе с супругой и двумя детьми, в ту пору был заброшен и нуждался в ремонте. Также пришлось приложить немало усилий для возрождения сада, где растут не только мандарины и несколько апельсиновых деревьев, но и хурма, фейхоа, гранат и даже банан. Правда, экзотический фрукт из-за климата и нехватки солнечных лучей созревать не успевает. Зато, поделился Акоп, привлекает внимание туристов.

С годами у семьи Авджян появилась возможность построить во дворе еще деревянный коттедж для отдыхающих. Над крыльцом висят флаги Абхазии и почему-то ВДВ России. Сам Акоп к воздушно-десантным войскам отношения не имеет, попросил установить знакомый десантник из России, который каждый год приезжает к нему на отдых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом семьи Авджян

Сейчас в Абхазии сезон цитрусов. Приморское еще с середины прошлого века славится своими мандаринами. Местные утверждают, что одни из первых мандариновых плантаций в стране появились именно в их селе в 30-х годах прошлого века.

"Сбор можно начать где-то через пару недель. В среднем в год мы собираем три тонны мандаринов. В отличие от прошлого года, в этом сезоне урожай лучше. Администрация села выделила нам препараты, и мы смогли два раза обработать деревья от мраморного клопа. Отдельно надо обрабатывать химикатами от клещей и черного налета, который появляется на плодах", - объяснил Акоп.

© Sputnik / Томас Тхайцук Урожай мандаринов

На "вонючек" (мраморный клоп - прим.) в Приморском жалуются все без исключения. Этот паразит изрядно потрепал нервы крестьянам и не раз портил их урожай. Авджян впервые услышал от журналистов, что клопа можно собирать и сдавать за деньги по госпрограмме. Платят тысячу рублей за один килограмм.

"Что вы говорите? Если бы я знал, я бы их не уничтожал бы, а собирал. Адрес мне дайте. В следующий раз я мешками их повезу", - обещает он.

Помимо клопов, сельчан беспокоят новые правила на границе. Согласно решению Евразийской экономической комиссии, из Абхазии в Россию одному человеку разрешено вывозить не более 25 килограммов сельхозпродукции без оформления декларации. При этом необходимо иметь сертификат происхождения товара, который выдается санитарной службой Абхазии прямо на российско-абхазской границе.

Но Акоп оптимизма не теряет. Если не сможет продать свои мандарины, то сделает из них сок, который туристы покупают с большой охотой.

Мандарины и туристы

Семейная жизнь Хорена Саряна не сложилась, и он ведет большое хозяйство в одиночку. Особая его гордость - мандариновые деревья, которые были высажены еще его отцом около 40 лет назад.

Хорен относится к ним очень трепетно и в то же время требовательно. Он привык к тому, что его продукция всегда сладкая и в хорошей товарной "форме", так было всегда. Но в последние годы он с болью смотрит на то, как пропадает его урожай, или же кожура плодов становится шершавой, а в этом сезоне ко всему прочему на листьях деревьев образовался непонятный налет белого цвета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хорен Сарян

"Нам нужен агроном. У нас в селе его нет. Мы не знаем точно, от чего образуется этот налет. У меня 25 соток земли. Обычно в год собираю семь-восемь тонн мандаринов, но в прошлом году было всего 75 килограммов. Клоп все уничтожил. В этом году я лечил деревья четыре раза, и урожая получилось немало, но этот мандарин, посмотрите, он все равно "битый", он должен быть гладким", - сетует Сарян.

Несмотря на не очень, по мнению Саряна, "респектабельный" вид его продукции, мандарины в этом году уродились вкусными. Такого результата невозможно добиться без упорного труда и финансовых вложений, подчеркнул владелец сада.

Крестьянин признался, что собрать такой урожай одному - процесс долгий и сложный. Для этой работы он нанимает людей, которые, чаще всего, приходят к нему сами и предлагают свои услуги. За каждый собранный ящик он платит 150 рублей.

"Я уже в это вложил около 45 тысяч рублей. За сбор тоже понадобятся деньги – это еще тридцать тысяч рублей. И за сколько я должен продать мандарины, чтобы окупить расходы и свой труд?" - размышляет он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мандариновые плоды, покрытые "ржавчиной"

Одно из наиболее оптимальных решений проблем с реализацией сельхозпродукции Хорен видит в создании государством централизованного пункта приема.

В Приморском заложены и молодые плантации мандариновых деревьев. В 2020 году на одном из холмов села местные жители высадили до 400 деревьев, они пока не превышают одного метра в высоту. Как рассказал местный депутат Аванес Гаспарян, первые плоды можно ожидать примерно через четыре года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Село Приморское Гудаутского района

"Все зависит от того, как за ними ухаживать. Надо постоянно подкапывать корни, косить траву вокруг них, давать удобрения. Если все делать правильно, то через четыре-пять лет начнут плодоносить. Эти деревья высажены в таком месте, где раньше находился один из самых старых мандариновых садов у нас в селе", - отметил он.

Фрукты и овощи не единственный источник дохода для жителей села Приморское. Существенное подспорье для них – успешный курортный сезон. Летом семья Папазян сдает комнаты в своем доме туристам, а глава семейства Руслан организовывает для них увлекательные путешествия по красочным уголкам страны на своем внедорожнике. Наиболее популярные среди его клиентов направления – Рица и восточная Абхазия.

Руслан говорит, что в верхней части села стало меньше отдыхающих. По его мнению, это связано с увеличением количества гостиниц в прибрежной зоне и тем, что курортники чаще выбирают отели, нежели частный сектор.

В апреле 2020 года Абхазия и Россия закрыли границу по реке Псоу из-за угрозы распространения коронавируса. Руслан признался, что такое решение в преддверии курортного сезона многих сильно озадачило, но не выбило из колеи.

"Конечно, в первую очередь мы переживали из-за того, что к нам может проникнуть эта болезнь. И, да, заработка такого уже не было, но мы все это время копали, сажали, разводили всякую живность", - сказал он.

Хурма на "подогреве" и табак в огороде

Хурма - вторая здесь по популярности после мандаринов культура. Этого добра в Приморском тоже предостаточно. Часть урожая крестьяне продают на местном рынке, а часть сушат. У супруги Аванеса Гаспаряна Рузаны Карагозян большой опыт в этом деле, но из-за того, что в прошлом сезоне много хурмы испортилось, она решила поэкспериментировать.

Параллельно с хурмой, которая "гроздьями" висит на крыльце дома, под навесом и над балконом, часть фруктов сушилась в старом нерабочем холодильнике и шкафу с помощью электроплит. Процесс незамысловатый, но пока не очень эффективный, с сожалением поделилась Рузана.

"Не знаю почему, но хурма падает с веревок. Я первый раз попробовала так их сушить. Обычно я просто их чищу, нанизываю на веревку и вешаю на улице. Главное, чтобы погода солнечная была, ветреная и желательно, чтобы по ночам было холодно. Некоторые перед сушкой опускают хурму в соляной раствор или кипяток, но мы такое не делаем", - призналась она.

Рузана добавила, что в нынешнем сезоне хурмы больше, чем в прошлом, и ее семье удалось собрать около 300 килограммов этого фрукта.

Рузана Карагозян © Sputnik / Томас Тхайцук

Хурма бычье сердце © Sputnik / Томас Тхайцук

Сушеная хурма © Sputnik / Томас Тхайцук

Сушеная хурма © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Рузана Карагозян

Среди "гирлянд" из хурмы в Приморском нередко можно встретить листья табака, аккуратно развешанные на проволоке. Помимо главного предназначения этого растения, крестьяне используют его и для других целей. Как рассказал житель села Джамал Смыр, если между грядками овощей посадить табак, то урожай будет лучше.

"В моем детстве, когда еще был Советский Союз, нам не разрешали сажать табак вместе с огурцами или помидорами, но мы все равно его сажали. От такого соседства получались просто уникальные овощи. Скорее всего, запах табака отпугивает многих паразитов или же он выделяет некие вещества, которые благотворно влияют на другие растения", - предположил Смыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сушеный табак

Взрыв на военном складе и термальные источники

2 августа 2017 года. На дворе стоял жаркий летний день и, как говорится, ничто не предвещало беды. Жители Приморского занимались своими делами, а туристы плескались в водах термального источника. Но вдруг раздался мощный взрыв. Вскоре удалось установить, что взрыв этот произошел на складе боеприпасов Минобороны Абхазии, расположенном в Приморском. В результате ЧП погибли два человека, несколько людей получили травмы, и десятки зданий были повреждены, некоторые практически разрушены.

Дом Владимира Отырба находится примерно в 400 метрах от склада. По его воспоминаниям, он сразу понял, что "рвануло" на складе, быстро вывел детей из жилища и увез их к родственникам. Его брат отказался покидать дом.

"Второй этаж дома был полностью разрушен, а на первом этаже выбило все окна и двери, потолок обвалился. За счет государства нам заново отстроили дом. Ушло на это полтора года. Дом бельэтажный и он нам очень нравится. Работа качественная", - поделился Владимир и добавил, что никто из членов семьи при взрыве не пострадал.

Под шквалом осколков снарядов также оказались термальные источники. По рассказу директора этого туробъекта Руслана Авидзба, ущерб был нанесен на сумму от пяти до семи миллионов рублей, и оправиться от этого "удара" они смогли лишь спустя два года.

"Полностью были разрушены два небольших здания, которые были расположены у входа на территорию, также снесло крышу над источником, гостиница рядом с ним осталась без крыши и окон. Мы надеялись на то, что нам поможет государство, но в итоге все пришлось исправлять самостоятельно. Последние два номера, пострадавшие от взрыва, мы отремонтировали только прошлой зимой. На этом ремонт завершился", - отметил он.

Принято считать, что эти термальные источники находятся на территории села Приморское, но это ошибочное мнение. По документам они расположены в селе Аацы, на левом берегу реки Цкуара, разделяющей Аацы и Приморское. Невзирая на это, подчеркнул Авидзба, владельцы объекта стараются не обделять ни одно из сел в плане финансовой поддержки при такой необходимости.

По мнению Авидзба, этот туристический объект все равно приносит пользу селу Приморское, так как он притягивает туда гостей, которые зачастую стараются селиться вблизи источников в частном секторе.

Термальные источники обнаружили советские специалисты в 1960-х годах во время поиска нефти и природного газа. Анализ воды показал, что она сравнима по показателям полезного свойства с термальными водами в Гагре и Мацесте.

"Как юридическая фирма наша организация появилась в 2002 году, когда в страну постепенно стали приезжать туристы. Получили заключение от Минздрава Абхазии и приступили к работе. Первое время, конечно же, пришлось очень тяжело, так как не было существенных финансовых возможностей. Но нам удалось построить два бассейна, и каждый год, что-то добавляли, обновляли, увеличивали", - рассказал Авидзба.

Так как граница с Россией открылась только 1 августа, а курортный сезон из "спящего" режима перешел в активную фазу лишь с середины августа, термальные источники успели посетить в разы меньше людей в сравнении с прошлым годом, с сожалением поделился Авидзба.

История села и метаморфозы с названием

Узнать побольше об истории села Приморское, как оказалось, было непросто. Версии, которых придерживаются местные жители, во-многом разнятся с историческими фактами. Разобраться в сути вопроса нам помогла книга кандидата географических наук, научного сотрудника отдела этнологии АбИГИ Нури Багапш "Этнодемографические процессы в Гудауте (конец XIX - начало XXI веков).

Как пишет автор, на обширной прибрежной полосе от реки Аапсы на западе и до Нового Афона на востоке в 1892 году возникло славянское переселенческое село Петропавловское.

© Sputnik / Томас Тхайцук Между морем и холмами: один день из жизни села Приморское

В "Памятной записке о колонизации Сухумского округа", составленной начальником округа полковником В.А. Браккером в 1894 году, сообщалось, что Петропавловское было образовано переселенцами "из внутренних губерний России в 1892–1894 годах, причем ему была отведена полоса земли на берегу моря шириною в 2,5 версты, которая до тех пор находилась в пользовании соседнего абхазского селения Аацы, вопреки повелению главнокомандующего Кавказской армией о воспрещении селиться абхазцам на береговой полосе".

До второй трети XX века население Петропавловского было относительно немногочисленным вследствие широкого распространения малярии на побережье. После окончания Первой мировой войны в селе оседают понтийские греки, переселившиеся из Турции. По данным переписи 1923 года, в Анухвской волости Гудаутского уезда располагались поселки Петропавловка и Греческая Петропавловка. Общая численность населения в ту пору составляла 507 человек и 77% были русские.

С середины 1920-х годов в Петропавловское начинают переселяться абхазы из близлежащих селений. В середине XX века Петропавловское переименовали Приморское, а количество жителей к тому времени возросло за счет активного переселения армян из расположенного выше села Анхуа и продолжавшегося переселения абхазов из сел Аацы и Анхуа.

"В ходе планового переселения крестьян из Западной Грузии в конце 1940-х годов в Приморском отстраивают переселенческий поселок, включавший 75 хозяйств мингрелов из Цаленджихского района и имеретинцев из Цхалтубского района. Картвельские переселенцы были объединены в колхоз имени Бараташвили (позже – имени Кантария), однако впоследствии 11 хозяйств возвратились на родину "из-за непригодности приусадебных участков". В тот же период Приморское было переименовано в грузинское Санапиро", - цитируем из книги.

Что касается неоднократного переименования этого села, мнение историков разделилось. Историк Валерий Кварчия в своих работах придерживается точки зрения о том, что в 1948 году Приморское было переименовано в Гогирдцкали, но Багапш с этим не согласен, так как, по его данным, это название в том же году получил поселок Третья Кархана соседнего сельсовета Анхуа Армянская.

Разность мнений у ученых также возникла в связи с переименованием села в Арсаул. Как пишет Кварчия, это произошло в 1967 году. Багапш уверен, что историческое название Арсаул тогда было возвращено лишь поселку Гогирдцкали (Третья Кархана), а Санапиройский сельсовет был вновь переименован в Приморский.

"Таким образом, село существовало под названием Приморское вплоть до 1996 года, и лишь после Отечественной войны народа Абхазии историческое и фактическое название одного из поселков – Арсаул – было официально закреплено решением Парламента Абхазии за территорией всей сельской администрации. В 2017 году по инициативе местного населения было принято обращение к Народному Собранию РеспубликиАбхазия о возвращении селу названия Приморское, подписанное 700 жителями Арсаула и главой сельской администрации", - пишет Багапш.

2 марта 2017 года администрация села Арсаул была вновь переименована в Приморское, таким образом, впервые в новейшей истории страны был создан прецедент возврата названия, отмечается в книге.

Современное Приморское

На сегодняшний день в Приморском насчитывается около 900 дворов, и проживают примерно 1800 человек – в основном абхазы и армяне.

Четыре месяца назад в Приморском был назначен новый глава администрации. Им стал 32-летний Аляс Габуния. По его словам, основные проблемы в Приморском связаны с водоснабжением, состоянием дорог и электроэнергией. Впрочем, как и во многих других селах страны.

"В то же время хочу отметить, что мы не стоим на месте, и ряд проблем поэтапно решается. Например, не так давно нам удалось восстановить мост, связывающий две бригады нашего села. Этот мост был в аварийном состоянии, и автомобили не могли по нему проезжать. Когда уровень воды позволял, они его объезжали. Администрация района нам выделила все необходимое для его восстановления, и силами жителей этих двух бригад мы построили капитальный и надежный мост, по которому может проезжать даже грузовой транспорт", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мост, связывающий две части села

Удалось отремонтировать некоторые участки гравийных дорог в селе, частично провести водоотводы и решить проблему с ливневыми стоками. С электроэнергией не все гладко. Как уточнил Габуния, в селе часто отключают электричество, и напряжение в сетях низкое.

"Проблема заключается в том, что все электропровода старые и нуждаются в замене. Нужны существенные финансовые вливания. "Черноморэнерго" откликается на наши просьбы, и было заменено немало столбов, опор, проводов, но проблема с электричеством все еще остается для нас актуальной", - отметил глава села.

Что касается проблемы с подачей воды, они наблюдаются не во всем селе, а на некоторых его участках. В связи с тем, что количество гостиничных хозяйств в Приморске увеличивается из года в год, воды на всех уже не хватает. Руководство села занимается поиском новых источников воды и не так давно удалось обнаружить такое место.

Габуния подчеркнул, что этот источник с лихвой обеспечит водой все село. Уже составлена проектно-сметная документация, которую представили на рассмотрение руководству страны.

"Проект на рассмотрении, но все зависит от того, какая будет ситуация в стране в связи с пандемией. Всем известно, что сейчас существуют определенные сложности с финансами", - сказал Габуния и добавил, что пандемия коронавируса повлияла на заработок местных жителей, в особенности тех, кто имеет отношение к сфере туризма.

Сам вирус почти обошел стороной жителей села. За весь период пандемии ковидом переболели пять семей, необходимости в их госпитализации не было.