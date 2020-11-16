Мераб Читанава: страсти по театру

Его яркая звезда зажглась и погасла в одном мгновение, болезнь оборвала его жизнь в 39 лет, но его талант оставил светлый след - у пьесы Мольера "Тартюф" в его постановке на сцене Русского драматического театра имени Искандера все еще есть свой зритель.

От школьных постановок...

Мераб Читанава родился в селе Баслаху в очень уважаемой абхазской семье простых тружеников, честных и добрых. Окончив восьмилетнюю школу, Мераб продолжил учебу в Сухумском лицее-интернате, в старших классах которого он пытался уже ставить спектакли, вечера, пробовал себя режиссером.

По словам Кобы Читанава, брата Мераба, учась в Сухуме, Мераб посещал Абхазский театр, всегда был готов предложить свою помощь, очень часто даже физически в чем-то помогал. Дошло до того, что он даже появлялся в некоторых постановках театра в эпизодических ролях. Словом, театр манил его, вызывал огромный интерес, если не сказать страсть.

Супруга Мераба Читанава Гунда Квициния уверена, интерес к театру как к явлению у него был с самых ранних лет.

"Я думаю, у него был талант от Бога. С детства умел наблюдать за людьми, за характерами, за соседями, много интересного мог видеть он еще мальчишкой. Еще в детстве ему нравились прекрасные фильмы советские", - отмечает Квициния.

Другой основой его дарования были хорошее знание и понимание абхазской литературы, утверждает Гунда Квициния. Он многое мог цитировать, знал наизусть огромное количество стихов абхазских поэтов, далеко не чужд был русской и зарубежной литературе тоже.

Его университеты

По словам Кобы Читанава, сразу после окончания школы Мераб попытался поступить в Тбилиский театральный институт, который оканчивали тогда все абхазские актеры театра. Он не поступил туда дважды - один раз "провалил" экзамены в Сухуме, пытаясь попасть в абхазский сектор, потом в Тбилиси поступал в русский сектор, и опять неудача.

Таким образом, попасть сразу со школьной скамьи в театральный вуз молодому Мерабу Читанава не удалось, и его призвали в армию. Отслужив два года в Мурманской области, Читанава вновь вернулся к своей идее о поступлении в театральный вуз.

© Foto / из архива семьи Читанава Мераб Читанава во время службы в армии

Однажды его родная сестра Майя, которая училась на тот момент в медицинском училище в Ленинграде, увидела объявление о наборе в театральный вуз. Это был Ленинградский институт театра, музыки и кино, на режиссерский факультет которого и поступил Мераб, а по окончании получил диплом режиссера народных театров.

Мечта о "Щуке"

После обучения в этом институте Мераб Читанава работал в Сухуме режиссером самодеятельного театра при Дворце культуры профсоюзов, ныне в том месте находится Музей Боевой Славы. Работая там довольно успешно, делая постановки, все же он не переставал думать о своей главной мечте - поступить в один из самых авторитетных театральных вузов всей страны - Щукинское театральное училище.

И тут не все было гладко - путь к мечте не был устлан розами. Несмотря на то, что он прекрасно выдержал экзамены по актерскому мастерству и режиссуре, на собеседовании Мераб "провалился" - подвела политика.

"Это был примерно 1990-й год, - рассказывает брат режиссера Коба Читанава, - и когда они стали говорить о политике, Мераб начал ругать советскую систему, и это им не понравилось, они его, что называется, "загасили".

Но талантливого абитуриента приметил один из членов приемной комиссии, режиссер и театральный педагог Михаил Борисов ( ведущий "Русского лото" на телеканале НТВ, ушел из жизни в сентябре этого года). Борисов посоветовал понравившемуся ему Читанава не расстраиваться и обязательно попытать удачу на следующий год, и он так и сделал - вторая попытка была удачной - Мераб Читанава поступил в легендарную "Щуку". Он был на втором курсе училища, когда в Абхазии началась война. Бросив учебу, вместе с добровольцами с Северного Кавказа он попал на родину и воевал на Восточном фронте.

© Foto / из архива семьи Читанава Мераб Читанава в молодые годы

После войны Мераб Читанава восстановился в Щукинском училище и одновременно начал работать в сухумском Русском драматическом театре, где они вместе с тогдашним директором театра Ниной Балаевой организовали временную театральную студию, в которой воспитывали кадры для театральной труппы.

Мастер курса

По словам Нины Эдуардовны, в Мерабе тогда уникально сочетались две роли. Учась в Щукинском училище, он одновременно стал мастером курса в театральной студии при Русском театре и обучал актерскому мастерству других ребят. То есть только что сам обучившись у больших мастеров, а в Щукинском по-другому не бывает, уверена Балаева, Читанава тут же передавал знания студентам в Сухуме.

Вместе с этими студентами Читанава ставил спектакли, которые были его курсовыми работами для "Щуки", а его дипломной работой стала постановка спектакля "Тартюф", в котором сыграли выпускники театральной студии театра. Удивительно, что некоторые из них играют в нем до сих пор, более 20 лет - среди них Джамбул Жордания, Симона Спафопуло, Анна Гюрегян, Армен Амирбекян, Марина Скворцова.

Одна из тех, кого обучал в театральной студии Русского театра мастерству актера Мераб Читанава, ныне актриса театра Симона Спафопуло считает, что фраза "незаменимых нет" совсем не относится к Мерабу. Она с большой теплотой вспоминает о нем как об учителе и режиссере.

"Он превозносил всех и все в интереснейшие явления. Мог разглядеть в самом простом и неприметном неповторимую особенность. Он постоянно думал... Поэтому иногда его лицо приобретало сосредоточенно-странное выражение. С таким выражением он смотрел наши показы этюдов на уроках мастерства. Позже стал закрывать лицо рукой, чтоб мы, вредные студенты, не подглядывали за его азартом и неконтролируемым погружением в процесс. Но мы просто обожали за ним наблюдать и представляли, как будет интересно, когда он наконец-то возьмется за постановку спектакля", - вспоминает Симона.

В репетиционном процессе Мераб Фридонович был неподражаем, отмечает Спафопуло.

"Его идеи не имели предела. Он всегда был не уверен в том, что спектакль получается интересным, и периодически звал на репетиции работников театра и исподволь наблюдал за их реакцией. Хотелось попадать в его поле зрения, потому что он всегда находил и озвучивал в каждом что-то новое и интересное. Рядом с этим режиссером и учителем каждый из нас чувствовал себя уникальным и любимым. В Мерабе Фридоновиче никогда не было режиссерского эгоизма -"умри, но сделай". Его любимая фраза была на детской улыбке:"Ну я прошу тебя... ну, сделай". Он нас жалел и ценил. Именно поэтому весь театр скрывал от него, что я в положении, иначе бы он непременно убрал из "Тартюфа" сундук, который поднимает "моя старуха Пернель", - рассказывает актриса, которая все еще играет эту роль, отведенную ей постановщиком спектакля 20 лет назад.

А еще Симона Спафопуло поделилась личным секретом, связанным с любимым учителем и режиссером, который по сути подарил ей большую сцену: "Перед важным событием, перед премьерой или поездкой на гастроли и, даже когда у меня предстояли съемки недавно, мне снится Мераб Фридонович в белой сорочке, и это означает какое-то благословение на предстоящее дело".

© Foto / Симоной Спафопуло Мераб Читанава со студентами театральной студии русского театра

Их связали стихи

Со своей будущей супругой Гундой Квициния Мераб Читанава познакомился во многом благодаря стихам, и еще литературе.

"Мераб Читанава был большой ребенок, детскость и наивность он сохранил на протяжении всей жизни", - утверждает его супруга Гунда Квициния. Она познакомилась с будущим супругом в стенах Абхазского университета, где, будучи студенткой, она готовилась читать стихи на вечере, посвященном юбилею Народного поэта Баграта Шинкуба. Мераб был приглашен в качестве режиссера-постановщика этого вечера.

"Он учил нас, как правильно читать стихи Баграта Шинкуба, никогда не забуду, это был интереснейший опыт, - улыбается Гунда. - Мы как-то все думали, что умеем читать стихи. В школе я очень часто участвовала во всех конкурсах для чтецов и так далее. И вот он учил нас, как очень правильно читать стихи, где ставить ударения".

В процессе выяснилось, что Мераб знал Гунду еще раньше. Он как-то присутствовал на большом вечере-обсуждении романа писателя Алексея Гогуа "Большой снег", где юная Гунда Квициния прочитала пламенный доклад на тему литературного языка романа.

"Я помню, что выступала в конце вечера, после всех, в 11 ночи что ли, а Мераб с друзьями там был, он очень интересовался литературой, любил Алексея Гогуа, хорошо знал его произведения, и, как он говорил, он был поражен и удивлен моим выступлением, ему понравилась моя тема, и он еще там запомнил меня", - отмечает Гунда.

Сама же Гунда тоже имела возможность наблюдать за выступлениями Мераба Читанава. Впервые она увидела его пародии на празднике 4 марта в университете и была восхищена его талантом и умением завоевать аудиторию.

© Foto / из архива семьи Читанава Мераб Читанава

Лебединая песня

Так сложилось, что Мерабу Читанава не было предназначено судьбой прожить долгую жизнь. Болезнь оборвала его жизнь уже через два месяца после премьерного показа его главной постановки - спектакля "Тартюф".

Уже после того как Читанава не стало, друзья актера и руководство театра в память о режиссере сумели в 2001 году, в довольно сложное для всей республики время, повезти спектакль "Тартюф" на серьезный фестиваль театральных школ "Подиум" в Москве. Среди самых серьезных театральных школ эта постановка временной студии Русского театра из Абхазии не только не затерялась, но и возымела колоссальный отклик и восхищение, настолько талантливой и неординарной была работа режиссера в первую очередь.

Спектакль "Тартюф" все еще идет с большим успехом в РУСДРАМе. В июле этого года Русский драматический театр имени Искандера отметил двадцатилетие существования этого спектакля на сцене юбилейной постановкой. По словам Нины Балаевой, в 2000 году "Тартюф" стал символом послевоенного возрождения Русского театра в Абхазии, а по словам нынешнего руководителя РУСДРАМа Ираклия Хинтба, сегодня этот спектакль отражает преемственность поколений актеров в театре.