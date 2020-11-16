Гагра на сутки останется без воды

В конце октября 2020 года в районе Кемпинга в Гагре заменили водопроводную сеть протяженностью более трехсот метров.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1" и ее заменой на новую, прекращена подача воды населению, сообщает Водоканал города Гагра.

Сейчас на станции ведутся работы, подача воды возобновится во вторник, 17 ноября, говорится в сообщении.

Ранее в интервью Sputnik начальник Управления горхозяйством Гагры Роман Чагава назвал ужасной общую ситуацию с водоснабжением в городе. По его словам, помимо проблем со старыми трубопроводами, существуют сложности в работе устаревших насосных станций, которые нередко выходят из строя из-за частых отключений электричества. Также один из резервуаров для воды, который питает город и был отремонтирован несколько лет назад, дал трещину.

Вода в Гагре подается по графику – по два-три часа в день. Многие высказывают недовольство сложившейся ситуацией.