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Гагра на сутки останется без воды

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201116/1031292218/Gagra-na-sutki-ostanetsya-bez-vody.html

В конце октября 2020 года в районе Кемпинга в Гагре заменили водопроводную сеть протяженностью более трехсот метров.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1" и ее заменой на новую, прекращена подача воды населению, сообщает Водоканал города Гагра.

Сейчас на станции ведутся работы, подача воды возобновится во вторник, 17 ноября, говорится в сообщении.

Ранее в интервью Sputnik начальник Управления горхозяйством Гагры Роман Чагава назвал ужасной общую ситуацию с водоснабжением в городе. По его словам, помимо проблем со старыми трубопроводами, существуют сложности в работе устаревших насосных станций, которые нередко выходят из строя из-за частых отключений электричества. Также один из резервуаров для воды, который питает город и был отремонтирован несколько лет назад, дал трещину.

Вода в Гагре подается по графику – по два-три часа в день. Многие высказывают недовольство сложившейся ситуацией.


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