Бжания направил соболезнования президенту Сирии в связи с кончиной Валида Муаллема

Вице-премьер, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни в понедельник 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования на имя президента Сирии Башара Асада в связи с кончиной вице-премьера, министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема.

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему сирийскому народу в связи со скоропостижной кончиной заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема. Жизненный путь Валида аль-Муаллема являлся ярким примером преданного служения интересам Родины", - говорится в телеграмме соболезнования и отмечается, что в Абхазии высоко ценили дружбу с Муаллемом.

Вице-премьер, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни в понедельник 16 ноября.

Министром иностранных дел Сирии Муаллем был назначен 11 февраля 2006 года.