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Бжания направил соболезнования президенту Сирии в связи с кончиной Валида Муаллема

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вице-премьер, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни в понедельник 16 ноября.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования на имя президента Сирии Башара Асада в связи с кончиной вице-премьера, министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема.

© Foto / POOL
Скончался вице-премьер и глава МИД Сирии Валид Муаллем

"От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему сирийскому народу в связи со скоропостижной кончиной заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема. Жизненный путь Валида аль-Муаллема являлся ярким примером преданного служения интересам Родины", - говорится в телеграмме соболезнования и отмечается, что в Абхазии высоко ценили дружбу с Муаллемом.

Вице-премьер, министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни в понедельник 16 ноября.

Министром иностранных дел Сирии Муаллем был назначен 11 февраля 2006 года.

 

 


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