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COVID-19 за сутки выявлен менее чем у 40 человек в Абхазии впервые с сентября

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (990)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 5099. Выздоровели 3470 человек, 62 летальных случая.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 208 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них, один пациент скончался, сообщает оперштаб по защите от коронавируса.

Мужчина 1943 года рождения получал необходимую медицинскую помощь в мобильном госпитале, но, несмотря на это, умер ночью 15 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности, отмечается в сообщении.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 95 человек, у 84 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. Выписали четыре человека.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (990)

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