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Главный санитарный врач Абхазии: коронавирус в республике не пошел на спад

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (990)
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Sputnik Абхазия
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По данным оперштаба на 16 ноября, в Абхазии выявлено 5099 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 62 человека.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заболевание коронавирусной инфекцией в Абхазии не пошло на спад, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Количество тестируемых людей сейчас уменьшилось, а выявляемость заболевания среди трестирующихся остается на том же уровне, что и раньше. Мы сейчас делаем меньшее количество тестирований. У людей, которые обращаются к нам, производится забор биоматериала, отрабатываем в тот же день", - говорит она.

Снижение количества обращающихся людей за тестированием связано с тем, что многие стали соблюдать ограничительные меры, заметила Скорик. Она уверена, что необходимо придерживаться правил безопасности и продолжать выполнять пункты ограничений, которые принял Кабмин страны.

"Говорить о том, что Абхазия освободилась от коронавируса не то, что рано, а – заведомо обманывать себя. Заболеваемость как была, так и остается. Да, мы достигли какого-то снижения только в том плане, что большая часть населения наконец-то поверила в то, что люди болеют. Нам нужно соблюдать все правила, которые нам рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - заметила она. 

Людмила Скорик подчеркнула, что в некоторых районах страны люди пренебрегают правилами безопасности, в пример она привела Очамчырский район, где проводят массовые мероприятия – свадьбы, компании и так далее. В связи с этим в районе повысилась заболеваемость коронавирусом, заметила она.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (990)

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