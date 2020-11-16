Главный санитарный врач Абхазии: коронавирус в республике не пошел на спад

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заболевание коронавирусной инфекцией в Абхазии не пошло на спад, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Количество тестируемых людей сейчас уменьшилось, а выявляемость заболевания среди трестирующихся остается на том же уровне, что и раньше. Мы сейчас делаем меньшее количество тестирований. У людей, которые обращаются к нам, производится забор биоматериала, отрабатываем в тот же день", - говорит она.

Снижение количества обращающихся людей за тестированием связано с тем, что многие стали соблюдать ограничительные меры, заметила Скорик. Она уверена, что необходимо придерживаться правил безопасности и продолжать выполнять пункты ограничений, которые принял Кабмин страны.

"Говорить о том, что Абхазия освободилась от коронавируса не то, что рано, а – заведомо обманывать себя. Заболеваемость как была, так и остается. Да, мы достигли какого-то снижения только в том плане, что большая часть населения наконец-то поверила в то, что люди болеют. Нам нужно соблюдать все правила, которые нам рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - заметила она.

Людмила Скорик подчеркнула, что в некоторых районах страны люди пренебрегают правилами безопасности, в пример она привела Очамчырский район, где проводят массовые мероприятия – свадьбы, компании и так далее. В связи с этим в районе повысилась заболеваемость коронавирусом, заметила она.