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На границе задержали женщину, пытавшуюся ввезти метадон в Абхазию

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Уголовное дело в отношении женщины возбуждено и принято к производству Транспортной прокуратурой Абхазии.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жительницу Гагрского района, ввозившую на территорию Абхазии метадон в особо крупном размере, сообщает официальный сайт МВД.

© Sputnik Табылды Кадырбеков
"Лирика" в ручной клади: жительницу Цандрипша задержали на границе Абхазии

Отмечается, что Мария Мумджян, 1975 года рождения, была задержана после прохождения таможенной зоны на КПП "Псоу".

"При личном досмотре в ручной клади гражданки, а именно при тщательном осмотре и разборе одного из перевозимых устройств сетевых коммуникаций обнаружены полиэтиленовые свертки. В двух идентичных фасовочных пакетах находилось белое кристаллообразное вещество", - говорится в сообщении.

Изъятое вещество впоследствии было идентифицировано как наркотическое средство метадон.

Действия гражданки Мумджян квалифицированы как незаконные приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, и незаконный ввоз на территорию Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере.

Транспортная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Мумджян. Решением суда она заключена под стражу.


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