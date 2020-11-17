Желающих мало: как в Абхазии проходит вакцинация от сезонного гриппа

С 12 ноября в детских поликлиниках и некоторых школах Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа. Несмотря на то, что вакцинация бесплатная и добровольная, желающих обезопасить своего ребенка от гриппа немного.

О том, почему родители не хотят прививать своего ребенка, и как смотрят на это врачи, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik.

"За" и "против"

Из-за задержки поставки вакцин из России прививочная кампания против сезонного гриппа в Абхазии в этом году началась на месяц позже.

Две тысячи доз препарата "Ультрикс" доставили 10 ноября, начать вакцинацию решили с детей. 12 ноября был объявлен официальный старт, но ажиотажа не наблюдается. Не все родители стремятся привить детей от гриппа. Астанда Чкадуа, мать первоклассницы, делала прививку своей дочери в прошлом году, а в этом решила отказаться.

"О вакцинации от сезонного гриппа пока не оповещали, наверное, потому что школы на удаленке. Да и в любом случае мы бы отказались от вакцины, смысла в ней особого не вижу: и с ней болеем, и без нее. Коронавирус пережили, и грипп переживем", - уверена она.

В сухумской школе №10 есть вакцина, есть кабинет и медсестра, но нет желающих.

"Уже два или три раза писали в группу о том, что в школе делают прививку, но у нас там многие мамы против этого", - рассказала мать второклассницы Эсма Сангулия.

Родители убеждены, что вакцинация ослабляет иммунитет ребенка, и в период пандемии COVID-19 это очень опасно. Эсма не согласна с такой позицией и считает, что прививать детей обязательно.

"Так как в школах удаленка, мы уже месяц находимся в Москве, но здесь я не хочу вакцинировать детей, потому что те вакцины, которые поступают в Сухум, намного лучше, мне это наш врач московский сказал. Но родители должны понимать, что прививка не гарантирует, что ребенок совсем не заболеет, но если заболеет, то в легкой форме", - сказала она.

Многодетный отец Бадра тоже считает, что вакцинация нужна.

"Мы планируем сделать детям вакцинацию от сезонного гриппа, так как это позволит снизить риск заболевания. Я не разделяю существующее мнение о том, что вакцина не способна защитить организм от заболевания, так как противники уколов приводят доводы, которые ни на чем не основаны, помимо выдуманных страхов. Что касается вакцинации в период пандемии и возможного ослабления иммунитета после укола, опасений нет, так как дети очень редко болеют коронавирусом, а те, кто заразился, легко его переносят", - считает он.

Если хочешь быть здоров

По словам главврача Сухумской детской поликлиники Ады Абухба, с начала вакцинации в поликлинику приходит не больше 10 человек в день.

"Когда родители отказывают своему ребенку в вакцинации, конечно, они берут на себя большую ответственность за здоровье своего чада, потому что карантин рано или поздно закончится, дети вернутся в школы, в детские сады, а там где коллектив, там неизбежна вспышка заболевания. Поэтому надо успеть провакцинироваться, ведь у этой кампании тоже есть свои сроки, должен выработаться иммунитет", - объяснила она.

Врач уточнила, что в течение 10-14 дней, в ответ на введенную вакцину организм вырабатывает собственные антитела, которые сохраняются в течение года и будут надежной защитой от гриппозной инфекции. Вакцинация не несет никаких негативных последствий для организма ребенка, незначительные побочные эффекты, которые бывают: температура небольшая в первые сутки, или небольшие болезненные ощущения в месте укола тоже могут быть, но все это проходит в течение дня, уточняет врач.

Сейчас в Абхазии ждут поступления партии вакцин для взрослых "Совигрипп". Планируется, что препарат получат в конце ноября.