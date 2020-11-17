Бжания рассказал о кадровой политике и отношении к оппозиции

На пресс-конференции в Сухуме Аслан Бжания рассказал о том, что до конца года ожидаются два новых кадровых изменения в кругах руководства страны.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания высказался насчет оппозиции и грядущих кадровых изменений на пресс-конференции в Сухуме во вторник 17 ноября.

По мнению главы государства, необходима площадка, где на постоянной основе будет выстроена работа с общественными движениями и партиями.

"Она (площадка - прим.) просто необходима. И уже, я думаю, в ближайшее время такая площадка будет организована", - отметил он.

Бжания рассчитывает на то, что общественные партии и движения будут руководствоваться только фактами, не будут озвучивать непроверенные данные и пытаться дезинформировать население. По его мнению, "это неконструктивно и неправильно".

"Любая проблема может быть обсчитана, она имеет историю. Есть люди, которые, наверное, готовы помочь. Хотелось бы в это верить. То, что может быть полезно для дела, будет только приветствоваться", - сказал Аслан Бжания.

Бжания подчеркнул, что на посту главы государства он в первую очередь отошел от таких подходов, когда необходимо освобождать от занимаемых должностей людей, которые не поддерживали его.

"Если вы обратите внимание на людей, которые занимают высокие должности, на их биографию, то значительная часть, около половины этих руководителей, - это те, кто работал при бывшем президенте. Это был первый осознанный шаг. Назначенных мной меньше тех, кого я переназначил. Я абсолютно уверен в том, что наши честные граждане это оценили", - высказался он.

Президент добавил, что в любом случае кадровых изменений не избежать. Но они не будут связаны с тем, работает тот или иной чиновник в каком-то штабе или нет.

"Это будет связано с тем, справляются они или нет. Двух руководителей, к сожалению, к концу года придется поменять", - добавил Аслан Бжания.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию в Сухуме во вторник 17 ноября.