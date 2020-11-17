Аслан Бжания: нам нужно дорожить отношениями с Россией и развивать их

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал об итогах встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи в минувший четверг 12 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазии нужно дорожить отношениями с Россией и развивать их, сказал президент республики Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.

Глава государства отметил, что на встрече с президентом России в том числе обсуждался вопрос сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию в Армению. В этом ключе президенты затронули и ситуацию в Нагорном Карабахе.

"При благоприятном стечении обстоятельств транзит возможен. В ближайшее время ситуация станет более очерченной и понятной, поэтому я думаю, что мы вернемся к этому вопросу чуть позже, посмотрим, что будет происходить вокруг Нагорного Карабаха", - отметил он.

Аслан Бжания также рассказал, что с президентом России обсуждались вопросы безопасности. Расширение Североатлантического альянса направлено на захват природных ресурсов, которыми богата Российская Федерация, подчеркнул он.

"Всеми методами пытаются дестабилизировать ситуацию. Мы говорили об этом с главой России, и он заинтересован в том, чтобы вокруг России были союзные государства, которые относятся миролюбиво к ней, это очень важно", - сказал президент Абхазии.

Аслан Бжания отметил важность того, чтобы в Абхазии "производили" положительные эмоции и симпатии к великому российскому народу.

"Дружба требует того, чтобы за ней ухаживали, и этому должна способствовать власть. За то время, которое мы общались, я не услышал ни одного слова, ни одной интонации и намека, которые не соответствовали бы моему видению наших взаимоотношений", - отметил президент страны.

Абхазия имеет очень большую поддержку в лице России, что нужно ценить и сделать все возможное, чтобы развивать отношения между странами, подчеркнул глава государства. Абхазии всегда нужно иметь аргументированную позицию, в отношениях не должно быть лжи, заметил он.

Аслан Бжания также рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждался базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан 24 ноября 2014 года.

"Мы договорились о проведении скоординированной политики, создании общего пространства обороны и безопасности, формировании общего социального и экономического пространства", - сказал он.

Президент отметил, что он сторонник того, чтобы союзнические отношения с Россией вышли на новый уровень межгосударственных отношений, как это прописано в договоре от 2014 года, для этого необходимо реализовать положения документа.

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.