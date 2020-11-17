Оперштаб: еще две смерти и 75 подтвержденных случаев COVID-19 в Абхазии

СУХУМ, 17 – Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 317 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них, скончались двое COVID-положительных пациентов, сообщает оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

16 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 74 лет, поступивший в медучреждение 10 октября с диагнозом новая коронавирусная инфекция и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это умер от сердечной недостаточности, уточнятся в сообщении.

В Гудаутском госпитале умер пациент 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября с коронавирусной инфекцией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался утром 17 ноября. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 82 человека, у 73 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки 13 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.