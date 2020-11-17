Секретарь Совбеза о коронавирусной ситуации: принятые меры дают результаты

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. На заседании Совета безопасности положительно оценили проделанную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии, рассказал Sputnik секретарь Совбеза Сергей Шамба.

"Ситуация сложная была, конечно, у нас и сегодня тоже остается сложной, но принятые меры все-таки дают результат, и в последнее время значительно уменьшилось количество заболевших, несмотря на то, что количество тестов значительно увеличилось, какие-то это надежды дает", - сказал Шамба.

Он сообщил, что на заседании Совбеза министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сделал доклад о нынешней ситуации в стране с COVID-19.

"Продление карантина или введение дополнительных ограничительных мер на заседании мы не рассматривали. Все в прежнем режиме, просто оценили достаточно положительно работу, которую проделали, и будем продолжать ее в дальнейшем тоже", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, показатели смертности сравнимы с тем, что происходит в России и в соседних республиках.

По данным оперштаба на 17 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 5174. Из них 3483 человека выздоровели и 64 умерли.