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Секретарь Совбеза о коронавирусной ситуации: принятые меры дают результаты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (993)
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности во вторник 17 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. На заседании Совета безопасности положительно оценили проделанную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии, рассказал Sputnik секретарь Совбеза Сергей Шамба.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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"Ситуация сложная была, конечно, у нас и сегодня тоже остается сложной, но принятые меры все-таки дают результат, и в последнее время значительно уменьшилось количество заболевших, несмотря на то, что количество тестов значительно увеличилось, какие-то это надежды дает", - сказал Шамба.

Он сообщил, что на заседании Совбеза министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сделал доклад о нынешней ситуации в стране с COVID-19.

"Продление карантина или введение дополнительных ограничительных мер на заседании мы не рассматривали. Все в прежнем режиме, просто оценили достаточно положительно работу, которую проделали, и будем продолжать ее в дальнейшем тоже", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, показатели смертности сравнимы с тем, что происходит в России и в соседних республиках.

По данным оперштаба на 17 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 5174. Из них 3483 человека выздоровели и 64 умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (993)

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