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Маршрут троллейбусов "Маяк-Тхубун" временно отменили

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Проблема с троллейбусами в Сухуме (10)
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Sputnik Абхазия
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Троллейбусы по этому маршруту перестанут ходить на время веерного отключения электричества в республике.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Троллейбусный маршрут "Маяк-Тхубун" временно не будет функционировать в связи с введенным графиком по отключению электроэнергии, об этом сообщается на сайте администрации города.

Как отметил директор троллейбусного парка Тимур Амичба, в данном направлении будут работать автобусы и маршрутные такси.

При этом без изменений останется режим работы городских троллейбусных маршрутов №1 "Новый район–Центральный рынок" и №3 "Старый поселок–Центральный рынок", так как их удалось подключить к подстанции троллейбусного парка.

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласно приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

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Проблема с троллейбусами в Сухуме (10)

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