Бжания обсудил возобновление работы аэропорта с замруководителя Росавиации

Делегация Росавиации прибыла в Абхазию для изучения текущего технического состояния и определения дальнейших шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Олега Сторчевого в среду 18 ноября, сообщается на сайте главы государства.

По итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября удалось достичь конкретных шагов по вопросу строительства аэропорта в Абхазии. Аслан Бжания в ходе пресс-конференции 17 ноября отметил, что функционирование аэропорта вполне возможно, но для этого Абхазии необходимо создать "благоприятные условия".

Для этого в Абхазию прибыла делегация Росавиации. Российские специалисты изучат техническое состояние и определят дальнейшие шаги по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.

Глава государства на встрече с Олегом Сторчевым отметил, что тема возобновления работы Сухумского аэропорта входит в число приоритетных государственных задач, она серьезная и многоплановая.

"Ее неразрешенность несет существенные экономические потери, тормозит развитие Абхазии и негативно влияет на имидж нашего государства. Сухумский аэропорт обладает целым рядом характеристик, предопределяющих весьма интересные перспективы его использования. Мы надеемся, что опираясь на вашу помощь и поддержку эту проблему решить. Для нас это очень важно. Нам нужно воздушное окно в Россию, и через Россию - в мир. В большей степени это даже политический проект, а не экономический. Ее реализация будет символизировать очень много добрых , хороших дел на Южном Кавказе", - сказал глава государства.

Глава делегации Росавиации поблагодарил Президента Аслана Бжания за встречу.

"Как Вы правильно сказали, задача – сделать все, для того, чтобы вернуть те объемы перевозок, которые существовали в этом аэропорту в старые добрые времена", - сказал Олег Сторчевой.

Отмечается, что на встрече детально обсудили вопросы, связанные с реализацией этого проекта.