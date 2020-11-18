Копилку с деньгами для детей "Ашана" украли в сухумском магазине

Материал по факту кражи в магазине турецких сладостей собран в полном объеме и направлен в следственный отдел.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Магазин турецких сладостей обокрали в Сухуме в ночь 18 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik владелец магазина Бюлент Маршан.

В Сухумском отделе милиции сообщили, что материал по факту кражи в магазине турецких сладостей собран в полном объеме и направлен в следственный отдел.

Инцидент, по его словам, произошел ночью, когда в городе было отключено электричество. Неизвестные взломали дверь и унесли копилку с деньгами благотворительного фонда "Ашана" для тяжелобольных детей и товар на сумму более, чем 50 тысяч рублей.

"В этом районе с часу до трех ночи нет света. В это время они взломали дверь и зашли в магазин. Украли товар на 50 тысяч рублей, но не это меня больше всего беспокоит. Самое ужасное то, что грабители забрали копилку "Ашана". Не знаю, сколько денег там было, но копилка уже была заполнена", – отметил Маршан.

Это уже второй случай кражи в магазине турецких сладостей. В первый раз магазин обокрали в 2018 году. Тогда хозяин не стал писать заявление в милицию.

"Но сейчас я обратился в милицию. Меня не волнует нанесенный лично мне ущерб. Как можно было украсть деньги "Ашана", – недоумевает он.

Директор "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что это не первый случай, когда крадут копилку с деньгами для тяжелобольных детей.

"Несколько лет назад в продуктовом магазине мужчина украл копилку. Но его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Преступника нашли, он вернул деньги, которые по его словам, были в копилке", – рассказала Джинджолия.

По ее словам, сейчас остается надеяться только на то, что правоохранительные органы раскроют дело и преступники понесут наказание.