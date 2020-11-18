Банк Абхазии выпустил памятные монеты, посвященные фауне

Монеты номиналом в два апсара входят в серию Банка Абхазии "Памятные монеты из недрагоценных металлов".

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Набор памятных монет "Фауна Абхазии" выпустили в обращение, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Банка Абхазии Лиана Агрба.

"Монеты посвящены фауне Абхазии, в работе находится и набор монет, посвященный флоре Абхазии. Эта тема очень востребована прежде всего в нумизматическом мире, очень интересна была нумизматам именно фауна и флора Абхазии. Ну и кроме того, для нас было важно сделать монеты, которые посвящены именно данной тематике, так как у нас богатая фауна и флора", - отметила Агрба.

Дизайнером выступил художник Тимур Кайтан, монеты произведены на монетном дворе Гознака. Всего выпустили 1000 наборов, один набор состоит из семи монет.

На монетах изображены кавказский зубр, ястреб-перепелятник, кумжа, черный дрозд, новоафонская пещерная жужелица, леопард и кубанский тур.

По словам Лианы Агрба, монеты можно будет приобрести в коммерческих банках Абхазии. Стоимость монет пока не определена.

Все монеты "Фауна Абхазии" выполнены из недрагоценных металлов и входят в серию "Памятные монеты из недрагоценных металлов".

Ранее Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение серебряную памятную монету "75 лет Великой Победы".