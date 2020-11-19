На Рице и в Кодоре: в горах Абхазии продолжаются снегопады

Впервые в Абхазии снег выпал в урочище Ауадхара 2 ноября. Сейчас на Ауадхаре более 40 сантиметров осадков.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. В горах Абхазии продолжаются снегопады.

Утром 19 ноября на Рице выпал первый снег. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил главный лесничий Рицинского реликтового национального парка Тенгиз Джергения.

"Снег на Рице пошел буквально в семь часов утра. Пока сантиметров пять осадков. По прогнозу знаем, что ближе к вечеру еще будет снег. На Ауадхаре же уже 45 сантиметров снега", – рассказал он.

По словам лесничего, пока дороги в Рицинском национальном парке чистые. Но при необходимости будет задействована спецтехника.

Джергения отметил, что Рицу продолжают посещать местные и приезжие туристы. Все магазины и общепиты по-прежнему работают.

"В основном поток идет из Красной поляны. Туристы поднимаются на спринтерах и автобусах. Поток есть, конечно, не такой, как летом. Я думаю, что на выходных будет большой поток местных жителей. Как никак первый снег. Мы всех ждем. Дороги чистые, нет ни камнепадов, ни упавших деревьев или веток, при необходимости дороги будем чистить", – подчеркнул Тенгиз Джергения.

На контрольно-пропускном пункте Рицинского нацпарка ведется усиленная работа, проверяется состояние машины и покрышек.

В этом году это первый снег в Рицинском национальном парке. По словам лесничего, осадки, скорее всего, быстро растают.

Снег выпал и в Кодорском ущелье. По словам местного жителя Алхаса Хварцкия, уже более 30 сантиметров осадков.

"Уже вторые сутки аномальный снегопад. И остановки по всей видимости нет. Снег идет без остановки. По нашим данным, осадки будут продолжаться еще дня три как минимум. Дороги чистые, у нас есть спецтехника. Связь с остальной частью Абхазии есть, свет есть, все хорошо. Местные жители, как настоящие горцы, давно были готовы к снегопадам", – добавил он.

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне главного Кавказского хребта в пределах рек Гега и Пшица. Он был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров.

По данным на октябрь, в 2020 году Рицинский реликтовый национальный парк посетило 283 598 человек. За три месяца парк заработал 95 миллионов 826 тысяч 800 рублей.

Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. Высота от 1300 до 3984 метров. В ущелье расположены горные селения Ажара и Чхалта, которые состоят из множества малых поселков.