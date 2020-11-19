По касательной: мощный смерч прошел у берегов Пицунды

В социальных сетях в четверг 19 ноября появилось видео, на котором смерч проходит у берега Пицунды.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Смерч прошел у береговой линии Пицунды, в результате частично пострадали местный дельфинарий и "Курорт Пицунда", рассказал корреспонденту Sputnik глава города Алхас Шамба.

"В эти минуты я был на работе, и мама прислала мне видео со смерчем над морем. Казалось, что он к берегу подошел уже в слабом виде, но все равно снес забор дельфинария, но дельфины живы, они не пострадали. Также, насколько я знаю, в каком-то из пансионатов разбились витражи", - отметил Шамба.

Директор "Курорта Пицунда" Фрикан Гунба подтвердил информацию о том, что смерч повалил три дерева вблизи пансионата и, падая, кроны деревьев разбили три витражных стекла холла одного из корпусов.

"Сначала дул сильный ветер, около 15-ти минут, потом появился смерч - очень мощный. Буквально через две минуты он исчез. В это время года такое бывает крайне редко", - поделился увиденным Гунба.

Он добавил, во время смерча никто из сотрудников пансионата не пострадал.