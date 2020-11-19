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Коронавирус в Абхазии: две смерти и 65 новых случаев COVID-19 за сутки

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (995)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 65 человек из 256 протестированных за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

У женщины, 1965 года рождения, была диагностирована коронавирусная инфекция с осложнениями - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Она скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности в госпитале в Гудауте 18 ноября.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Мужчина, 1941 года рождения, поступил в госпиталь 9 ноября и скончался ночью 17 ноября. У него, помимо коронавируса, также была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. 

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, у 74 из них - COVID-19. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с COVID-19, трое пациентов в тяжелом состоянии здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 37 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

© Sputnik / Лущт Гуния
COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5278 человек. 67 летальных случаев. Выздоровели 3608 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (995)

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