Оперштаб сообщил о 34 новых случаях заражения коронавирусом и одной смерти

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 человек из 118 протестированных на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по коронавирусу.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19 и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 19 ноября, отмечается в сообщении.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 80 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным ковидом, трое пациентов в тяжелом состоянии здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.