Оперштаб сообщил о 34 новых случаях заражения коронавирусом и одной смерти

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 человек из 118 протестированных на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по коронавирусу.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19 и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 19 ноября, отмечается в сообщении.
На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 80 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным ковидом, трое пациентов в тяжелом состоянии здоровья.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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