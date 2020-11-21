Пожар произошел в здании центра курортологии и нетрадиционной медицины в Сухуме

Сигнал о происшествии на пульт дежурного МЧС поступил в четыре часа утра в субботу 21 ноября.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В здании научно-исследовательского центра курортологии и нетрадиционной медицины в Сухуме произошел пожар, сообщает МЧС Абхазии.

Возгорание случилось на верхнем этаже, где располагаются нефункционирующая кухня и столовая, уточняет ведомство.

Сигнал о происшествии на пульт дежурного МЧС поступил в 04:00 утра. На место ЧП выехало три пожарных расчета пожарно-спасательного отряда по охране города Сухума и Сухумского района.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 60 квадратных метров, и, несмотря на сильное задымление помещения, в течение получаса огонь был локализован. Причина пожара устанавливается.