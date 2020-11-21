Езда и "веер": как работает ГАИ при отключениях электричества

График веерных отключений электричества в Абхазии ввели 15 ноября. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с 6 часов до 4 часов.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Начальник Управления ГАИ Батал Агрба в интервью радио Sputnik рассказал о безопасности дорожного движения во время веерных отключений электричества в республике.

"Безусловно, веерные отключения влияют на работу светофоров. В тех местах, где дорожные сети особо загружены, ставим регулировщика. Если, допустим, свет отключен, и на перекрестке нет регулировщика, то есть соответствующие знаки, регулирующие движение транспорта, то есть на одной из улиц установлен знак "уступи дорогу", на другой улице на перекрестке, установлен знак "главная дорога", - отметил он.

При подъезде к неработающему светофору, водителям необходимо строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на дорожные знаки, которые позволят безопасно разъехаться.

Агрба рассказал, что ГАИ сталкивается со сложностями в ночное время, при отключении электричества, так как отсутствует освещение улиц. В Сухуме особую сложность представляют улицы Эшба, Ардзинба и Адлейба.

"Проезжая часть и тротуары плохо освещены, что чревато дорожно-транспортными происшествиями. Профилактические мероприятия в соответствии с указанием руководства усилены на этих участках, чтобы минимизировать происшествия", - сказал начальник ГАИ.

Для безопасности движения при отключениях электричества необходимо соблюдать скоростной режим, включать габаритные огни. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть только в отведенных местах для этого, заметил Агрба.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение 6 часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с 6 часов до 4 часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.