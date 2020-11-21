14:47 21 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.01
  • EUR90.26
Поиск
Сотрудник ДПС за работой

Езда и "веер": как работает ГАИ при отключениях электричества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19702
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201121/1031322215/Ezda-i-veer-kak-rabotaet-GAI-pri-otklyucheniyakh-elektrichestva-.html

График веерных отключений электричества в Абхазии ввели 15 ноября. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с 6 часов до 4 часов.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Начальник Управления ГАИ Батал Агрба в интервью радио Sputnik рассказал о безопасности дорожного движения во время веерных отключений электричества в республике.

© Foto / Министерство экономики РА
В "Черноморэнерго" подвели итоги рейдов и обсудили концепцию тарифной политики

"Безусловно, веерные отключения влияют на работу светофоров. В тех местах, где дорожные сети особо загружены, ставим регулировщика. Если, допустим, свет отключен, и на перекрестке нет регулировщика, то есть соответствующие знаки, регулирующие движение транспорта, то есть на одной из улиц установлен знак "уступи дорогу", на другой улице на перекрестке, установлен знак "главная дорога", - отметил он. 

При подъезде к неработающему светофору, водителям необходимо строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на дорожные знаки, которые позволят безопасно разъехаться.   

Агрба рассказал, что ГАИ сталкивается со сложностями в ночное время, при отключении электричества, так как отсутствует освещение улиц. В Сухуме особую сложность представляют улицы Эшба, Ардзинба и Адлейба.

"Проезжая часть и тротуары плохо освещены, что чревато дорожно-транспортными происшествиями. Профилактические мероприятия в соответствии с указанием руководства усилены на этих участках, чтобы минимизировать происшествия", - сказал начальник ГАИ.

Для безопасности движения при отключениях электричества необходимо соблюдать скоростной режим, включать габаритные огни. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть только в отведенных местах для этого, заметил Агрба.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение 6 часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с 6 часов до 4 часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ковид-протесты в мире и дыхание близкой зимы в Абхазии: самые яркие фото недели
"Здравия желаем!": месяц работе в Абхазии госпиталя Минобороны России
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться