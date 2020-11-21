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Минздрав: Абхазия вышла на плато по COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1004)
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По данным на 20 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Абхазия достигла плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сказал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Если анализировать статистические данные, которые мы получаем по линии Республиканской бактериологической лаборатории, а также по данным исследований ПЦР-диагностики, которые проводятся на базе российского госпиталя, мы видим, что на 350-400 исследований, количество выявленных больных – около 40 человек. Такая тенденция существует более 20 дней, поэтому можно сказать, что мы вышли на некую прямую линию, так называемое плато", - подчеркнул министр.

В республике не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, но в то же время нет резкого снижения случаев заражения, отметил глава Минздрава. При этом он добавил, что динамика на сегодняшний день положительная.

На 20 ноября в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находилось 80 человек, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

По данным оперштаба на 20 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5312. Выздоровели 3611 человек, летальных случаев 68.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1004)

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