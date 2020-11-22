Спасатели Абхазии вызволили из снежного плена двух туристов из Москвы

На момент прихода спасателей состояние туристов было удовлетворительным.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В горах Абхазии в районе Хашупсинского каньона успешно завершена операция по спасению двух туристов из Москвы, которых настиг сильный снегопад, сообщает МЧС Абхазии.

Туристы смогли связаться с абхазскими спасателями 21 ноября в 15:57, уточняется в сообщении. Поисково-спасательный отряд центра "Пламя" выехал незамедлительно. Спасательная операция длилась всю ночь. В 05:00 утра воскресенья 22 ноября спасатели вышли в путь.

По словам заместителя начальника ПСО центра "Пламя" Сандро Дагаргулия, они шли четыре часа по двухметровому снегу и в 09:00 часов обнаружили место стоянки туристов.

На момент прихода спасателей состояние туристов было удовлетворительным.