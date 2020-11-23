Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновит работу с 30 ноября

Одновременно сотрудники консульского отдела будут принимать только по шесть человек и исключительно в медицинских масках.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновит прием граждан с 30 ноября, сообщается на странице Посольства в Facebook.

Отмечается, что прием заявлений на оформление пятилетних загранпаспортов будет производиться с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00.

❗️❗️❗️ С 30 ноября возобновляется прием граждан по всем консульским вопросам. Прием заявлений на оформление пятилетних... Опубликовано Посольство России в Абхазии Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Определен график приема граждан, записавшихся на подачу анкет в консульский отдел с 13 октября по 17 ноября. График для тех, кто записался с 18 ноября и позже, будет опубликован в конце декабря.

Прием по вопросам легализации, ЗАГС и выдачи виз будет вестись с 9:00 до 12:45.

Посетителей будут принимать только по шесть человек одновременно, исключительно в медицинских масках. При этом те, у кого есть признаки ОРВИ, допускаться к приему не будут.