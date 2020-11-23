Временная схема: подачу электричества в Цандрипше возобновили

Перебои с подачей электроэнергии начались в поселке Цандрипш в пятницу 20 ноября. Они не связаны с веерными отключениями.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Подачу электроэнергии в поселке Цандрипш возобновили, но для обеспечения бесперебойности необходимо заменить устройства, соединяющие кабели, рассказал корреспонденту Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.

В пятницу 20 ноября взорвался высоковольтный кабель, который обеспечивал электричеством весь поселок. Как уточнил Хишба, жители Цандрипша остались без электричества на целые сутки. В субботу 21 ноября на месте работали сотрудники железной дороги, "Черноморэнерго" и специалисты из Цандрипша. Им удалось подключить привезенный из Сухума кабель и возобновить подачу электроэнергии.

В ночь на воскресенье на фидере (распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией - прим.) в районе рыбзавода в Цандрипше произошло повреждение. Без света остались район рыбзавода, центр поселка Цандрипш и село Махадыр.

"Ночью устранить неисправность не удалось, и мы приступили к работам утром. Все починили, но это пока временная схема, так как нужно заменить муфты. Мы их заказали и на днях они будут у нас. Во время ремонта отключим один фидер буквально на пару часов, и сделаем как полагается. Сейчас свет в Цандрипше есть, не считая веерных отключений", - отметил он.

Хишба уточнил, что сейчас электрические кабели на месте поломки подключены напрямую с помощью специальных болтов, но это недолговечное решение вопроса и поэтому нужны соединительные муфты.

Он также объяснил, как Цандрипш получает электроэнергию. По словам Хишба, на тяговую подстанцию поселка по железнодорожным линиям подходит мощный кабель, принадлежащий РУП "Черноморэнерго". От подстанции ток подается на фидеры, проще говоря, - аппарат передающий электричество с высокой линии на низкую, которых в Цандрипше три. Каждый отдельно взятый фидер питает центр поселка, район Холодной речки и села. Фидеры периодически выходят из строя из-за перегруза, коротких замыканий или же повреждений электропередач по разным причинам, например, когда на них падает дерево.

За обеспечение электричества в поселке Цандрипш отвечает компания "Махадырская ГЭС". Организация по оптовой цене покупает электроэнергию у "Черноморэнерго".

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