20:27 23 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.93
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
18410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/17/1031331704.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201123/1031332082/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-24-noyabrya-.html

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия во вторник ожидается переменная облачность.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Во вторник 24 ноября в Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.

Влажность воздуха – 60-80%.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Рождественские палатки в центре Цюриха все-таки установили и разделили турникетам
Вопреки COVID: как города мира готовятся к праздникам
Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться