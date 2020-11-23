Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 ноября

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия во вторник ожидается переменная облачность.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Во вторник 24 ноября в Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.

Влажность воздуха – 60-80%.