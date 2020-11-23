"Гуманитарная карта": стало известно, кому и как помогает Россия

В настоящий момент в базе данных "Гуманитарной карты" — более 65 стран. Она продолжает пополняться.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) представило интерактивный цифровой портал "Гуманитарная карта", на котором показано, каким странам и как оказывала гуманитарную помощь Россия.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что за рубежом не всегда информированы о том, что Россия делает в плане оказания гуманитарной помощи другим странам.

"Там не знают – кто, где, кому, сколько дал. Нет объективной картины того, что мы делаем в этом направлении за рубежом", – приводятся слова Примакова на сайте Россотрудничества.

Один из сооснователей проекта Михаил Петросян подчеркнул, что подобные ресурсы есть у всех зарубежных стран-доноров – США, Франции и других.

"Наша миссия – рассказать миру, нашим гражданам и экспертам о том, как Россия помогает странам-партнерам, – рассказал Петросян. – Мы понимаем, что есть внешние факторы и сложности с донесением объективного образа нашей страны до зарубежной аудитории, и нам кажется, что карта может стать одним из инструментов, в том числе и коммуникационным".

Так, согласно данным, представленным на карте, в соответствии с обращениями абхазской стороны Россия на безвозмездной основе поставляла тест-системы "Вектор" для лабораторной диагностики нового коронавируса.

Также регулярное содействие, включая диагностику, оказывает референс-центр Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, на базе которого абхазские специалисты прошли обучение по работе с тест-системами.

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С 18 апреля по 18 мая сводный медицинский отряд 4-го отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России выполнял работы по дезинфекционной обработке объектов на территории Абхазии.

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Россия также передала Абхазии около 400 тест-систем для определения у пациентов коронавируса.

С 19 октября в Сухуме развернут многопрофильный мобильный госпиталь для лечения ковид-пациентов.

В настоящий момент в базе данных портала — более 65 стран. Через открытые источники зафиксировано свыше 220 фактов оказания помощи. Карта продолжает наполняться.