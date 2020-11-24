Скользящий режим: как работает Абхазгосуниверситет в период пандемии

Абхазский государственный университет еще в сентябре перешел на новый режим работы из-за пандемии коронавируса. Часть занятий проходит дистанционно, а часть – в обычном режиме.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В Абхазском государственном университете проведут сессию в скользящем режиме, рассказал на радио Sputnik первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

"Не будет, как раньше, две недели зачет, две недели экзамены. По мере завершения работы по конкретной дисциплине будут проводиться зачеты и экзамены. То есть мы разделили учебные дисциплины на блоки. Начитываются, допустим, три дисциплины, по ним сдаются зачеты и экзамены, и дальше начитываются другие дисциплины. Такая форма, кстати, существует во многих вузах, в частности, в медицинских. И она очень эффективна. Но о результатах мы можем говорить уже после проведения всех экзаменов", – пояснил Маландзия.

Абхазский государственный университет еще в сентябре перешел на новый режим работы из-за пандемии коронавируса. По словам первого проректора, одной из основных задач было минимизировать одновременное нахождение большого количества студентов и преподавателей в университете. Поэтому внесли коррективы в расписание занятий, а также ввели для многих групп дистанционное обучение.

"Первый курс, как известно, наименее адаптирован к университетским условиям, и сразу переводить на дистанционную форму обучения малоэффективно. Были отработаны основные графики, по которым организована учебная работа. Потом начали включать и старшие курсы. В настоящее время введен скользящий график учебных занятий, который позволяет проводить занятия в разных группах в разное время", – рассказал Виктор Маландзия.

Маландзия также отметил, что в учебном заведении действует не единый график перемен, что позволяет сократить контакты между студентами в перерывах. Значительная часть групп перешла на дистанционную форму. В ряде групп занятия по отдельным дисциплинам проходят в смешанной форме: часть – в дистанционной форме, часть занятий – в режиме аудиторных занятий

Кроме того, теперь некоторые курсы и группы приходят на занятия в университет и в субботу, и в воскресенье.

Проректор отметил, что выполняются и рекомендации, разработанные Санэпидемстанцией. Это и социальная дистанция, и обязательное ношение масок на территории университета.

"Признаюсь, первое время было сложно. Но уже и студенты, и преподаватели привыкли к этому. Никаких проблем здесь нет. Было закуплено необходимое количество санитайзеров и антисептиков. Кроме этого, регулярная уборка и проветривание помещений, все те нормы, которые приняты в период пандемии. Старшее поколение педагогов, 65 плюс, как и рекомендовалось, мы по возможности отправили на самоизоляцию. Но тут такая ситуация, что старшее поколение зачастую обижается, что их отключили от учебного процесса. Но мы стараемся их беречь и не подвергать риску", – подчеркнул он.

Маландзия отметил, что в целом посещаемость и у преподавателей, и у студентов хорошая, не хуже, чем в период обучения в обычном режиме.

"Мы абсолютно уверены, что эти меры оказались эффективными. Нам неизвестно ни одного случая заражения внутри университета. При этом у нас есть заболевшие, но, как правило, они заразились в каком-то другом месте. Мы ведем достаточно жесткий контроль. Все предупреждены, чтобы при малейших симптомах они по телефону сообщали декану или кураторам учебного процесса. В таком случае, человек отправляется на двухнедельный карантин. Если студент или преподаватель накануне был в университете и проводил занятия, то мы отправляем на самоизоляцию целую группу", – пояснил он.

Однако говорить про успеваемость пока рано. На прошлой неделе во многих академических группах прошла аттестация. Основная цель ее – определить, как студенты осваивают материал. Сейчас преподаватели будут анализировать эти данные.

"Будем смотреть и обсуждать. У меня, конечно, есть предположение, что это не совсем то, что было при работе в обычном режиме. И дистанционная форма, и сокращенные занятия не могут не отразиться на качестве образования", – добавил первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Занятия в Абхазском государственном университете в 2020 году начались 21 сентября. В АГУ соблюдают меры для защиты от коронавирусной инфекции: на входе измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция, обучаются в масках.