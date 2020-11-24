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Скользящий режим: как работает Абхазгосуниверситет в период пандемии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1009)
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Абхазский государственный университет еще в сентябре перешел на новый режим работы из-за пандемии коронавируса. Часть занятий проходит дистанционно, а часть – в обычном режиме.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В Абхазском государственном университете проведут сессию в скользящем режиме, рассказал на радио Sputnik первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Маландзия об учебе в АГУ: пандемия не может не отразиться на качестве образования

"Не будет, как раньше, две недели зачет, две недели экзамены. По мере завершения работы по конкретной дисциплине будут проводиться зачеты и экзамены. То есть мы разделили учебные дисциплины на блоки. Начитываются, допустим, три дисциплины, по ним сдаются зачеты и экзамены, и дальше начитываются другие дисциплины. Такая форма, кстати, существует во многих вузах, в частности, в медицинских. И она очень эффективна. Но о результатах мы можем говорить уже после проведения всех экзаменов", – пояснил Маландзия.

Абхазский государственный университет еще в сентябре перешел на новый режим работы из-за пандемии коронавируса. По словам первого проректора, одной из основных задач было минимизировать одновременное нахождение большого количества студентов и преподавателей в университете. Поэтому внесли коррективы в расписание занятий, а также ввели для многих групп дистанционное обучение.

"Первый курс, как известно, наименее адаптирован к университетским условиям, и сразу переводить на дистанционную форму обучения малоэффективно. Были отработаны основные графики, по которым организована учебная работа. Потом начали включать и старшие курсы. В настоящее время введен скользящий график учебных занятий, который позволяет проводить занятия в разных группах в разное время", – рассказал Виктор Маландзия.

Маландзия также отметил, что в учебном заведении действует не единый график перемен, что позволяет сократить контакты между студентами в перерывах. Значительная часть групп перешла на дистанционную форму. В ряде групп занятия по отдельным дисциплинам проходят в смешанной форме: часть – в дистанционной форме, часть занятий – в режиме аудиторных занятий

Кроме того, теперь некоторые курсы и группы приходят на занятия в университет и в субботу, и в воскресенье.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проректор отметил, что выполняются и рекомендации, разработанные Санэпидемстанцией. Это и социальная дистанция, и обязательное ношение масок на территории университета.

"Признаюсь, первое время было сложно. Но уже и студенты, и преподаватели привыкли к этому. Никаких проблем здесь нет. Было закуплено необходимое количество санитайзеров и антисептиков. Кроме этого, регулярная уборка и проветривание помещений, все те нормы, которые приняты в период пандемии. Старшее поколение педагогов, 65 плюс, как и рекомендовалось, мы по возможности отправили на самоизоляцию. Но тут такая ситуация, что старшее поколение зачастую обижается, что их отключили от учебного процесса. Но мы стараемся их беречь и не подвергать риску", – подчеркнул он.

Маландзия отметил, что в целом  посещаемость и у преподавателей, и у студентов хорошая, не хуже, чем в период обучения в обычном режиме. 

"Мы абсолютно уверены, что эти меры оказались эффективными. Нам неизвестно ни одного случая заражения внутри университета. При этом у нас есть заболевшие, но, как правило, они заразились в каком-то другом месте. Мы ведем достаточно жесткий контроль. Все предупреждены, чтобы при малейших симптомах они по телефону сообщали декану или кураторам учебного процесса. В таком случае, человек отправляется на двухнедельный карантин. Если студент или преподаватель накануне был в университете и проводил занятия, то мы отправляем на самоизоляцию целую группу", – пояснил он.

Однако говорить про успеваемость пока рано. На прошлой неделе во многих академических группах прошла аттестация. Основная цель ее – определить, как студенты осваивают материал. Сейчас преподаватели будут анализировать эти данные.

"Будем смотреть и обсуждать. У меня, конечно, есть предположение, что это не совсем то, что было при работе в обычном режиме. И дистанционная форма, и сокращенные занятия не могут не отразиться на качестве образования", – добавил первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Занятия в Абхазском государственном университете в 2020 году начались 21 сентября. В АГУ соблюдают меры для защиты от коронавирусной инфекции: на входе измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция, обучаются в масках.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1009)

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