Компьютерный томограф заработал в Гудаутском COVID-центре

В начале сентября в Гудаутскую центральную районную больницу доставили аппарат компьютерной томографии, приобретенный за счет средств движения абхазских бизнесменов "Мы – Вместе".

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском COVID-центре введен в эксплуатацию, специалисты из Москвы завершили ремонт оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Компьютерный томограф перестал функционировать 9 октября. Спустя три дня в республику прибыли специалисты из Москвы, чтобы провести диагностику медицинского оборудования.

Начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба отметил, что все системы КТ функционируют полноценно.

"Уже обследовали несколько пациентов, и работа будет продолжена. Все хорошо, проблем не наблюдается", - подчеркнул Аджба.

Отмечается, что инженеры, занимавшиеся ремонтом компьютерного томографа, пробудут в Гудаутской ЦРБ еще три дня, чтобы провести мониторинг эксплуатации оборудования в режиме реального времени.

В период, когда КТ не функционировал, обследование пациентов проводилось с помощью рентгенаппарата, рассказал Sputnik главврач ЦРБ Хаджарат Шамба. Он добавил, что в связи с веерными отключениями электроэнергии медицинское оборудование работает на грани выведения из строя.

"Это плохо отражается на высокотехнологичном оборудовании, к которому относится и аппарат ИВЛ, и рентген, томограф будет очень страдать от этого", - уточнил главврач.

По словам главврача Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун, единственный компьютерный томограф в Гагре, принадлежащий частным лицам, все еще не работает. Медики обследуют пациентов с помощью рентгена, хоть это и не так эффективно, как диагностика с помощью КТ, добавил Аргун.

"КТ, конечно, лучше. Он четко показывает область поражения легких. На рентгене нельзя высчитать это в процентном соотношении", - сказал Аргун и добавил, что сроки ремонта томографа ему неизвестны.

Аргун уточнил, что по данным на 23 ноября в Гагрской ЦРБ, где до конца недели планируют открыть еще одно отделение для пациентов с CОVID-19 на 18 мест, лечение проходит 33 человека.

Перебоев с подачей электроэнергии медучреждение не испытывает, так как там установлен дизельный генератор, который потребляет 70 литров топлива в час. Поставляет горючее районная администрация. Чувствительной к перепадам напряжения аппаратуры в больнице не установлено.

По информации от пресс-службы Минздрава Абхазии, компьютерная томография в Республиканской больнице работает исправно. В этом медучреждении также установлен дизельный генератор и проблем в связи с веерными отключениями электричества в работе не наблюдаются.