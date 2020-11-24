Генпрокуратура Абхазии рассказала о ходе расследования громких преступлений

За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 620 преступлений, за аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 610 преступлений.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии сообщила в интервью радио Sputnik о том, на какой стадии находится расследование громких преступлений в республике.

"Из числа громких уголовных дел, возбужденных органами прокуратуры в 2019 и 2020 годах, по факту похищения Мерцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, сопряженного с вымогательством денежного выкупа в особо крупном размере, в 50 миллионов рублей, находится на завершающей стадии", - сказала пресс-секретарь ведомства Рада Сангулия.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметила она.

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии продолжает расследование по факту умышленного убийства трех граждан на набережной Махаджиров, совершенного организованной преступной группой не менее шести лиц, рассказала пресс-секретарь.

Также продолжается расследование по уголовному делу бывшего директора "Абхазтоп" Беслана Авидзба, обвиняемого в совершении четырех эпизодов хищения чужого имущества.

"Органом расследования производятся доследственные действия по сбору доказательств, в том числе в компетентных органах Российской Федерации, производятся судебные экспертизы, по результатам получения которых и осуществления ряда процессуальных действий планируется окончание их расследования", - подчеркнула Сангулия.

По словам Сангулия, в целом криминогенная ситуация в стране стабильная, она привела некоторые цифры по сравнению с прошлым годом.

"В этом году зарегистрировано десять фактов убийств и покушений на убийство, снижение составляет семь единиц. 11 фактов разбойных нападений, снижение составляет четыре единицы, 15 фактов грабежей, снижение составляет четыре единицы, 142 факта краж личного имущества граждан, прирост – 11 единиц", - сообщила она.

Всего за десять месяцев 2020 года зарегистрировано 620 преступлений против 610 преступлений за аналогичный период 2019 года. Из общего количества совершенных преступлений 252 относятся к тяжким видам.

19 ноября распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания была создана рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов.

23 ноября Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное вопросам работы правоохранительных органов. В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, временно исполняющий обязанности председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния.

На совещании обсуждалась криминогенная ситуация в стране, меры, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.