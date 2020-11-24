В рамках Инвестпрограммы начался ремонт дорог в Пицунде и Цандрипше

Ремонт дорог в Пицунде и Цандрипше проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицунде и поселке Цандрипш начались работы по ремонту дорог, об этом корреспонденту Sputnik рассказали руководители администраций.

Как рассказал глава администрации Пицунды Алхас Шамба, работы проводятся в рамках Инвестиционной программы и будут проводиться поэтапно.

"Начали специалисты с укладки асфальта на площадке перед Пицундским храмом. Затем они перейдут на две дороги, которые ведут из города. Пока точно сказать не могу, но, насколько мне известно, асфальт должны положить до республиканской трассы – это около 12 километров", - отметил он.

© Foto / Адгур Дасания Ремонт дороги в Цандрипше

Исходя из сложной финансовой ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса, признался Шамба, он не ожидал, что в его родном городе в ближайшие годы появится новый асфальт.

Выполняет госзаказ "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики, уточнил Шамба.

Главную улицу поселка Цандрипш, расположенного у государственной границы по реке Псоу, тоже начали асфальтировать. По словам главы поселка Адгура Дасания, подготовка к укладке нового дорожного полотна началась около десяти дней назад.

© Foto / Адгур Дасания Ремонт дороги в Цандрипше

"Улица называется Октябрьская, ее протяженность от границы до трассы девять километров. Улица была в плачевном состоянии, нуждалась в ремонте. Мы курортный район и летом эта дорога всегда загружена. Многие туристы, заезжая в республику, проезжают через наш поселок", - поделился Дасания.

Он добавил, что ремонт улицы Октябрьская в Цандрипше проводится в рамках Инвестпрограммы.