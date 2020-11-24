Часть Сухума останется без воды в среду 25 ноября

На Массиве Гумиста в Сухуме будут проводится ремонтные работы водопроводной чугунной трубы.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена 25 ноября с 03:00 до 18:00 в части Сухума, сообщает МУП "Водоканал".

Воду отключат в следующих районах столицы: Новый район, Старый поселок, улица Адыгейская, ВИЭМ, верхние этажи высотных домов в центральной части города.

Отключение производится из-за ремонтных работ водопроводной трубы на Массиве Гумиста.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.