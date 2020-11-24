Президент Абхазии продлил действие ограничительных мер до 12 января

В Абхазии 15 октября были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, их действие заканчивалось 24 ноября.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 12 января 2021 года, сообщается на сайте главы государства.

Распоряжение подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 ноября 2020 года.

Согласно новому распоряжению, в республике запрещены до 12 января 2021 года:

деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания;

проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);

деятельность компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Гражданам рекомендуется при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках в Сухуме и районах республики ежедневно должна осуществляться профилактическая дезинфекция.

Администрации районов должны обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, водители транспорта должны носить медицинские маски и медицинские перчатки. Также запрещается перевозить в общественном транспорте пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты.

Объекты общественного питания должны обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.