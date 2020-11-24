Опубликована программа формирования общего пространства между Россией и Абхазией

По итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Документ программы формирования общего социального и экономического пространства опубликовали на сайте президента Абхазии во вторник 24 ноября.

Документ включает в себя 45 пунктов мероприятий, которые должны быть выполнены в течение трех лет.

Программа затрагивает различные сферы жизнедеятельности - это и двойное гражданство, и правовые акты, регулирующие привлечение российских инвестиций в Абхазию, и охрана и защита прав интеллектуальной собственности, и многое другое.

В рамках программы с 2021 по 2023 годы должны быть реализованы положения Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года.

До 2021 года Кабинет министров Абхазии и МИД России должны разработать и подписать соглашение между двумя странами об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Программа предусматривает и разработку и подписание соглашения между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.

Документ затрагивает и актуальный вопрос энергетики. До июня 2021 года Правительство Абхазии совместно с российскими Минэнерго, Минэкономразвития и Минюстом должны разработать и принять нормативные акты, регулирующие привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизациии электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности республики.

Государственный таможенный комитет совместно с Федеральной таможенной службой России до 2023 года должен подготовить и подписать двухсторонний акт в области таможенного регулирования в частности:

Соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи (электроэнергия, перемещаемая по линиям электропередач, является специфическим видом товаров, на которые распространяются нормы таможенного законодательства - прим.)

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи при взыскании неуплаченных таможенных пошлин, налогов с физлиц

Соглашение и взаимном признании таможенными органами трудового стажа и выслуги лет.

За 2021-2023 годы также должен быть разработан и принят закон Республики Абхазии о финансовой аренде. За этот же период времени должен быть принят закон республики об инвестиционном партнерстве.

Минсоцтруда совместно с российскими коллегами из Минтруда, Минэкономразвития и Минфина в 2021 году должны разработать и подписать меморандум и план-график формирования в Абхазии системы обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Программа формирования общего социального и экономического пространства между двумя странами - логическое продолжение Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России.