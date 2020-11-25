Мечта – ходить: начался сбор средств на лечение Анастасии Бадия

Илана Миквабия, Sputnik

Пятилетняя Анастасия Бадия любит музыку, веселиться и не оставляет без внимания игры в телефоне.

Она родилась на 29 неделе, пять месяцев после рождения девочка находилась в реанимации, врачи боролись за ее жизнь. У Анастасии обнаружили гематому головного мозга четвертой степени, за которой последовала киста. Когда Насте исполнился год, врачи поставили ей диагноз - детский церебральный паралич.

Сейчас девочке пять лет, она говорит всего несколько слов, самостоятельно не может передвигаться, есть проблемы со зрением, но Настя все равно остается очень позитивным ребенком.

© Foto / Марианна Кубрава Подопечная фонда "Ашана"

Впервые за помощью мать девочки обратилась в Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в 2019 году, до этого семья самостоятельно пыталась лечить Настю.

Благодаря фонду удалось провести обследование и пройти курс реабилитации в Москве, теперь девочка может держать спину и ползать. Но для дальнейшего выздоровления ей потребуется еще несколько курсов реабилитации. Возникли и последствия образовавшейся в левой лобной области кисты, из-за нее Настя уже год не может спокойно спать, ее мучают эпилептические судороги.

По словам врача-невролога Саиды Конджария, у которой наблюдается Настя, состояние девочки тяжелое и требует дальнейшего лечения.

"В данном случае состояние Анастасии тяжелое, она находится под наблюдением, получает медикаментозное лечение, пытается проводить реабилитационные мероприятия, которые очень важны при таком заболевании", - отметила врач.

© Foto / Марианна Кубрава Подопечная фонда "Ашана"

По ее словам, сейчас самое главное – провести обследование, чтобы подобрать медикаментозную терапию, при которой удастся устранить эпилептические приступы. Обследования возможно провести только за пределами Абхазии.

В семье Бадия трое детей, Настя из них вторая. Мать девочки, Гучуа Мака, рассказала, что старший брат Насти помогает ей делать физические упражнения и старается активно участвовать в ее жизни.

Больше всего семья сейчас тревожится из-за того, что Настя не может нормально спать и надеется, что удастся собрать всю необходимую сумму для выздоровления девочки.

"Люди у нас очень добродушные, и как я заметила, мимо чужих бед не проходят. Хочу заранее сказать спасибо тем неравнодушным людям, которые помогут любой копейкой, это будет в пользу нашим детям, не только моей Анастасии", - сказала мать девочки.

Член попечительного совета КБФ "Ашана" Ада Адлейба рассказала, что для спасения Насти потребуется 204 300 рублей, девочке необходимо продолжить лечение в Научно-практическом центре детской психоневрологии в Москве. Эта сумма для семьи Бадия неподъемная, а в сложившейся сложной ситуации, пандемия коронавируса, одна надежда только на помощь неравнодушных людей.

"В такой сложный момент, который происходит в нашей стране из-за ситуации с пандемией, несмотря на все это, мы можем показать свое единство", - отметила Адлейба.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".