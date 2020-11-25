Мечта – ходить: начался сбор средств на лечение Анастасии Бадия

Илана Миквабия, Sputnik
Пятилетняя Анастасия Бадия любит музыку, веселиться и не оставляет без внимания игры в телефоне.
Она родилась на 29 неделе, пять месяцев после рождения девочка находилась в реанимации, врачи боролись за ее жизнь. У Анастасии обнаружили гематому головного мозга четвертой степени, за которой последовала киста. Когда Насте исполнился год, врачи поставили ей диагноз - детский церебральный паралич.
Сейчас девочке пять лет, она говорит всего несколько слов, самостоятельно не может передвигаться, есть проблемы со зрением, но Настя все равно остается очень позитивным ребенком.
Впервые за помощью мать девочки обратилась в Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в 2019 году, до этого семья самостоятельно пыталась лечить Настю.
Благодаря фонду удалось провести обследование и пройти курс реабилитации в Москве, теперь девочка может держать спину и ползать. Но для дальнейшего выздоровления ей потребуется еще несколько курсов реабилитации. Возникли и последствия образовавшейся в левой лобной области кисты, из-за нее Настя уже год не может спокойно спать, ее мучают эпилептические судороги.
По словам врача-невролога Саиды Конджария, у которой наблюдается Настя, состояние девочки тяжелое и требует дальнейшего лечения.
"В данном случае состояние Анастасии тяжелое, она находится под наблюдением, получает медикаментозное лечение, пытается проводить реабилитационные мероприятия, которые очень важны при таком заболевании", - отметила врач.
По ее словам, сейчас самое главное – провести обследование, чтобы подобрать медикаментозную терапию, при которой удастся устранить эпилептические приступы. Обследования возможно провести только за пределами Абхазии.
В семье Бадия трое детей, Настя из них вторая. Мать девочки, Гучуа Мака, рассказала, что старший брат Насти помогает ей делать физические упражнения и старается активно участвовать в ее жизни.
Больше всего семья сейчас тревожится из-за того, что Настя не может нормально спать и надеется, что удастся собрать всю необходимую сумму для выздоровления девочки.
"Люди у нас очень добродушные, и как я заметила, мимо чужих бед не проходят. Хочу заранее сказать спасибо тем неравнодушным людям, которые помогут любой копейкой, это будет в пользу нашим детям, не только моей Анастасии", - сказала мать девочки.
Член попечительного совета КБФ "Ашана" Ада Адлейба рассказала, что для спасения Насти потребуется 204 300 рублей, девочке необходимо продолжить лечение в Научно-практическом центре детской психоневрологии в Москве. Эта сумма для семьи Бадия неподъемная, а в сложившейся сложной ситуации, пандемия коронавируса, одна надежда только на помощь неравнодушных людей.
"В такой сложный момент, который происходит в нашей стране из-за ситуации с пандемией, несмотря на все это, мы можем показать свое единство", - отметила Адлейба.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".