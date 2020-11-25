Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5558 человек. 73 летальных случая. Выздоровели 3630 человек.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Пациент в возрасте 57 лет скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 24 ноября.

Пациентка, 1943 года рождения, была доставлена в медучреждение 11 ноября, но несмотря на то, что получала необходимую медицинскую помощь, умерла ночью 23 ноября.

Еще один мужчина, 1961 года рождения, поступил в Гудаутский госпиталь 13 ноября в тяжелом состоянии и скончался 23 ноября.

За сутки диагноз коронавирус подтвержден у 116 человек из 386 протестированных за сутки.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели © Sputnik

Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели

На данный момент в Гудаутской больнице находятся на стационарном лечении 67 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в тяжелом состоянии здоровья один пациент.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.