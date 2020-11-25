Послевоенный рекорд: в Гулрыпше ожидается более 22 тысяч тонн мандаринов

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Рекордный урожай мандаринов созрел в Гулрыпшском районе, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

В 2020 году в районе ожидается более 22 тысяч тонн цитрусовых. Таких показателей здесь не было за весь послевоенный период (Отечественная война 1992-1993 годов – прим.).

"Примерно, по нашим подсчетам, свыше 22 тысяч тонн мандаринов созрело. Это в основном частный сектор. В районе примерно 2500 подсобных хозяйств, где выращивают мандарины. Такого рекордного урожая у нас не было после войны. Бывало показатели достигали 15-16 тысяч тонн", – подчеркнул Григорян.

Сейчас в Гулрыпшском районе мандариновый сезон достиг своего пика, но, по словам начальника сельхозуправления, в этом году у крестьян возникли проблемы с реализацией своей продукции.

"Реализация мандаринов идет вяло. Большегрузных машин, которые массово вывозят урожай, мало заехало. Нет такого, как в предыдущие годы. Раньше просто в районе перекупщики в очередях стояли за мандаринами. К тому же многие сами на легковых машинах вывозили урожай небольшими партиями. Сейчас на легковых машинах вывозить невыгодно, к тому же сложно. Если раньше они по 500-800 килограммов могли вывезти, то сейчас по закону они без оформления декларации не могут", – пояснил он.

Однако жители района перестраиваются под новые реалии. Григорян отметил, что многие покупают грузовые автомобили, чтобы вывозить урожай большими партиями.

"Люди покупают "Газели", чтобы вывозить мандарины. Это выгодно, потому что, во-первых, не приходится арендовать машину, не надо ждать кого-то, во-вторых, человек экономит на транспортировке, в-третьих, человек собирает и вывозит мандарины, когда ему удобно, он не подстраивается под кого-то. К тому же, эти "Газели" можно использовать не только в мандариновый сезон, но и в сезон арбузов, например. Можно осуществлять любые перевозки", – добавил он.

Мандариновый сезон в Гулрыпшском районе завершится к 31 декабря.

В 2019 году в районе смогли собрать всего восемь тысяч тонн цитрусовых. Это почти в три раза меньше, чем в этом году.