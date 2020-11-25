Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 ноября

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия в среду дневная температура не превысит +10°С.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. В четверг 26 ноября в Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.

Влажность воздуха – 70-80%.