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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (536)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия в среду дневная температура не превысит +10°С.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. В четверг 26 ноября в Абхазии будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 2-3 балла.

Влажность воздуха – 70-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (536)

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