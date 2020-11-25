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В Абхазии зафиксировано 90 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1014)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5648 человек. 74 летальных случая. Выздоровели 3654 человека.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 90 человек из 269 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Один пациент Гудаутского госпиталя с установленным диагнозом COVID-19 скончался ночью 25 ноября. Мужчине было 70 лет, он поступил на лечение 2 ноября.

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с коронавирусом, в тяжелом состоянии трое пациентов.На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, 56 с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии за две недели

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1014)

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