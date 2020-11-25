Минздрав Абхазии: показатели заболеваемости COVID-19 в ноябре снизились вдвое

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с представителями сферы здравоохранения по вопросу реализации мер по защите населения от коронавируса.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре снизились на 50%, сообщил глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании с премьер-министром республики.

Так, в октябре было зафиксировано 2831 случай, а с 1 по 24 ноября - около 1343.

По данным Минздрава, всего было исследовано 9,7% населения республики, это 23 878 человек, у 23,8% из них – положительные результаты. За весь период распространения пандемии инфицировано 2,3% населения – 5699 человек, повторные исследования проведены у 4920 инфицированных. CC0 Президент Абхазии продлил действие ограничительных мер до 12 января

Цахнакия отметил, что смертность от коронавируса составляет свыше 1,2 %, от общего числа инфицированных - 76,6 % – выздоровевшие.

Оперативный и Координационный штабы рекомендовали продлить ограничительные меры на основании данных о количестве тяжелых и летальных случаев. Это позволит медикам, по мнению Минздрава и главного санитарного врача Людмилы Скорик, контролировать ситуацию с заболеваемостью, особенно на фоне угрозы возникновения микст-инфекций, когда происходит одновременное заражение вирусом гриппа и коронавируса.

По словам Скорик, в группе риска все еще находятся граждане старше 60 лет. Она рекомендовала этой категории соблюдать меры предосторожности во всех общественных местах и обезопасить себя вакциной от сезонного гриппа. Она добавила, что вакцинацию уже прошли сотрудники медицинской сферы.

Министр рассказал, что заключены контракты на поставку дополнительных партий защитных средств, медикаментов, диагностического оборудования в медучреждения с ковид-пациентами, в том числе для создания COVID-лабораторий в Гагре и Очамчыре.

Александр Анкваб в свою очередь поручил медикам предварительно проработать вопрос полного обеспечения медучреждений всем необходимым на январь-февраль 2021 года.