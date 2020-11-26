Копилку с деньгами для детей культурно-благотворительного фонда "Ашана" украли при ограблении сухумского магазина турецких сладостей в ночь 18 ноября.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Задержаны подозреваемые в краже копилки для подопечных фонда "Ашана" из магазина турецких сладостей на набережной Сухума, рассказали Sputnik в пресс-службе министерства внутренних дел Абхазии.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября, когда в городе было отключено электричество. Неизвестные взломали дверь и унесли копилку с деньгами благотворительного фонда "Ашана" для тяжелобольных детей и товар на сумму более чем 50 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с милицией общественной безопасности управления внутренних дел по городу Сухум установили и задержали двоих граждан.

Это житель Сухумского района Демис Маландзия 2002 года рождения и житель Ткуарчала Эдгар Папаскири 2000 года рождения. Пресс-служба МВД сообщает, что задержанные сознались в содеянном.