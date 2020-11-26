Альтернативный свет: как жители Абхазии адаптируются в период "блэкаута"

Веерные отключения электроэнергии были введены на всей территории республики с 15 ноября в связи с повышенными нагрузками на электросетях. С 26 ноября график отключений сокращен до двух часов в сутки, но аварийные отключения света часто происходят повсеместно в Абхазии.

О том, как некоторые жители страны стараются создать комфортные условия в доме и на работе, где они "черпают" энергию, какие альтернативные источники электричества стали применять, и насколько им сложно приходится в период отключений света, в материале корреспондента Sputnik

Бадри Есиава, Sputnik

"Преобразить" энергию

Энергетики Абхазии фиксируют многократное увеличение объемов потребляемой электроэнергии в стране, что приводит к частым поломкам на электросетях и выходу из строя оборудования. В связи с этим с 15 ноября в республике ввели график веерных отключения электричества, что, конечно же, привело к определенным сложностям и дискомфорту в жизни населения.

В этой непростой ситуации многие включили смекалку и нашли альтернативные источники электричества. К примеру, житель Гудауты Даур спустя несколько дней без света, приобрел автомобильный преобразователь напряжения, с помощью которого во время отключения света в его доме электричество есть.

Это оборудование, во многом напоминающее большой "пауэр бэнк", также называют инвертором энергии. Адгур подключил преобразователь к автомобильному аккумулятору и от него же протянул удлинитель к ближайшей розетке в доме.

"Когда выключают свет, я завожу машину, которая стоит во дворе, и включаю этот шнур в розетку. При этом лучше выключить главный рубильник в доме, чтобы при подаче основного электричества не произошло замыкания", - объяснил он.

Альтернативные источники энергии © Sputnik / Бадри Есиава

Альтернативные источники энергии © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 2 © Sputnik / Бадри Есиава Альтернативные источники энергии

На рынке есть много видов преобразователей напряжения, которые различаются и мощностями. Адгур используют киловаттный, и за счет того, что в период отсутствия электричества он не глушит автомобиль, напряжения достаточно для работы ламп накаливания во всем доме, а также телевизора, вайфай роутера и даже для уличного освещения. Адгур признался, что расходы на топливо его волнуют не так сильно, как четырехчасовое (интервью записывалось до 26 ноября - ред.) отключение электроэнергии, и главные "виновники" этого "расточительства" - трое его детей.

Первый опыт использования преобразователя напряжения для Астамура из села Лыхны был не столь удачным. Сначала он купил и установил в своем автомобиле инвертор мощностью 300 Ватт, что хватило только на одну энергосберегающую лампу в зале и на работу роутера.

"Потом мне друзья посоветовали купить инвертор в 1,5 киловатта. Стоил он почти десять тысяч рублей. На данный момент в доме "тянет" все. Включаем мы его только по вечерам, когда по графику приостанавливают подачу электричества с 19:00 до 21:00. Камин горит, свет есть, и семья довольна, особенно дети, которым сложно сидеть в темноте", - поделился он.

У соседа Астамура, Инала, иное видение ситуации. Он не считает жизненно необходимым приобретать подобные приспособления для "выработки" электроэнергии и не собирается этого делать. Напротив, двухчасовое отсутствие электричества по вечерам он использует для интерактивных игр с детьми.

"Все жалуются, что дети постоянно сидят у телевизора и в телефонах. Я стараюсь ограничивать проведенное ими время в "гаджетах". Отсутствие света решает эту проблему. Вспомните, как было, когда мы были детьми. В ту пору электричества могло не быть по несколько дней, и ничего с нами плохого от этого не произошло. Я радуюсь тому, что мы по вечерам с моим сыном и дочерью можем поиграть в какие-нибудь настольные игры или в города", - рассказал Инал.

На вопрос детей о том, почему так часто отключают свет, Инал в шутку отвечает, что все это из-за "непосед", которые проводят слишком много времени в своих любимых устройствах. Детали истинных причин таких неудобств в беседе с детьми он решил опустить.

"Чудо-лампы" и генераторы

Веерные отключения не могли не повлиять и на бизнес. По рассказу Самира - продавца одного из гудаутских магазинов автозапчастей, в первые дни он терял много клиентов, так как из-за отсутствия света не было возможности пользоваться интернетом и принимать заказы. Проблему решил инвертор энергии.

"У нас есть два автомобильных аккумулятора, которые мы заряжаем специальным зарядным устройством. Поочередно подключаем к ним инвертор мощностью 600 Ватт и провод от него включаем в "переноску". Благодаря этому у нас работает ноутбук и есть интернет. Одного аккумулятора в общей сложности хватает на десять часов", - отметил он.

По наблюдениям Самира, пандемия коронавируса и финансовые сложности в стране особо на бизнес не повлияли. Объясняет он это тем, что без необходимых вложений в автомобиль, далеко не уедешь.

В последние несколько недель жители Абхазии жалуются на низкое напряжение в сетях. Многие поспешили в магазины для покупки стабилизаторов напряжения. Самир был одним из них. У его дочери появился кашель, и врачи прописали ежедневные процедуры ингаляции. Электронный ингалятор в аптеках найти было несложно, но из-за нехватки напряжения он не запускался. Пришлось покупать стабилизатор напряжения за три с половиной тысячи рублей, и проблема была решена.

Такие электрические "помощники" не всегда могут помочь. Игорю из села Дурипш пришлось вернуть стабилизатор напряжения, который он брал для холодильника, так как самому устройству не хватало напряжения для работы. Как он объяснил, наиболее доступные ему по цене стабилизаторы функционируют лишь от 160 вольт, которых в его доме, судя по всему, нет. Покупка была возвращена в магазин.

Популярными в период "блэкаута" также становятся энергосберегающие лампы на батарейках. Помимо главного их предназначения светить и радовать, когда есть электричество, они выполняют свои функции и без подачи электроэнергии.

Для меня этот вариант, пожалуй, наиболее подходящий. Стал искать "чудо-лампы" в магазинах Гудауты, но нигде не нашел. Как объяснил продавец-консультант одного из магазинов электрооборудования, все уже раскуплено, но скоро должны привезти новую партию.

"У меня дома такие же. Около трех лет уже служат. Стоят эти лампочки от 600 рублей, заряда хватает примерно на три часа", - объяснил он.

Самыми надежными, но при этом дорогостоящими, по-прежнему остаются генераторы электричества. Алмасу из Гудауты повезло, не так давно ему "по-дешевке" достался бензиновый, бывший в употреблении генератор, но в отличном состоянии. Мощность оборудования небольшая – всего 1,6 киловатт, но этого достаточно для того, чтобы в доме горел свет, работал телевизор, интернет и даже можно было использовать игровую консоль. Как уточнил Алмас, генератор расходует в режиме экономии около одного литра топлива в час.

Таким показателям "позавидовали" бы многие госучреждения страны. К примеру, главврач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, что в медучреждении установлен 700-киловаттный дизельный генератор, который потребляет 70 литров солярки в час.