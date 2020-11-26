Мобильная связь и "веер": как отключения света влияют на сотовых операторов

Качество предоставления мобильной связи и интернета в Абхазии ухудшилось после введения веерных отключений электричества. О том, как отсутствие света сказывается на абонентах сотовых компаний и какой убыток несут мобильные операторы, читайте в материале Sputnik.

Веерные отключения электричества ввели в Абхазии с 15 ноября. Изначально республика погружалась в "темноту" на шесть часов в сутки, начиная с 26 ноября свет отключают на два часа.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Интернет не грузится и связь прерывается

За последние десять дней жители Абхазии все чаще сталкиваются с проблемами в использовании сотовой связи и мобильного интернета. Нередки случаи, когда нельзя дозвониться до человека с первого раза, или же когда разговор неожиданно прерывается, а для того чтобы загрузилась страница в интернете, требуется немало времени.

Для того чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в сотовые компании, которых на территории Абхазии два Aquafon и А-мобайл. Как выяснилось, проблемы и вправду существуют, и причина в веерных отключениях электричества в республике.

Технический директор компании Aquafon Даур Корсая рассказал, что временное ухудшение качества предоставляемых услуг связано с энергетическим обеспечением. Он пояснил, что не все базовые станции компании снабжены системами резервного электропитания.

"При веерном отключении электричества нами запитываются только приоритетные станции, чтобы обеспечивалось гарантированное покрытие, но с более ухудшенными качествами. У нас более 200 базовых станций, генераторы установлены примерно на 50 процентах", - рассказал он.

При отключении электричества некоторое ухудшение качества мобильной связи ощущается, так как половина станций обесточены, говорит специалист. При этом он подчеркнул, что обеспечение резервного электропитания очень накладно.

"Надо заправлять подстанции соляркой или бензином, нужно развозить топливо. Конечно, веерные отключения электричества приносят большие хлопоты. Мы хотя и снабжаем многие станции большими запасами топлива, чтобы они могли работать, но у нас и персонал оптимизирован. Этой работой занимается шесть человек, поэтому обеспечить все необходимое, чтобы все работало бесперебойно практически невозможно", - сказал Даур Корсая.

Во время отключения электричества многие пользователи проводного интернета переходят на мобильную связь, что создает дополнительную нагрузку на мобильную связь, заметил специалист.

"Поэтому наблюдается некоторое снижение качества, сеть обычно не рассчитывается на такие нагрузки. Кроме того, при внезапных отключениях света по всей стране люди начинают звонить друг другу, спрашивать, на такую нагрузку сеть не рассчитана", - подчеркнул Корсая.

Несмотря на то, что перебои в связи возникают, нельзя сказать о том, что она перестает работать, говорит он.

"Может быть обрыв связи, это происходит когда абонент общается с человеком, который подключен к станции, не обесточенной генератором, и у которой садятся батареи. В таких случаях абоненту приходится еще раз перезвонить, к сожалению, с этим мы ничего сделать не можем", - отметил он.

Сокращение времени отключения электричества с шести часов до двух хотя и влияет положительно на мобильную связь, но проблемы будут сохраняться до тех пор, пока отключения происходят, заключил Даур Корсая.

Законы физики в действии

Генеральный директор компании А-мобайл Борис Барциц отметил, что в условиях веерного отключения электричества с проблемой столкнулись не только мобильные операторы, но и все компании, оказывающие услуги в отрасли связи.

Он пояснил, что при отсутствии электричества базовые станции А-мобайл не работают, при этом количество дизельных генераторов ограничено.

"Мы бы поставили их везде, но в городе, где плотная застройка, жители не выступают за то, чтобы стоял дизельный генератор. Поэтому приходится ставить двойной запас аккумуляторных батарей, которые рассчитаны на то, чтобы узел связи работал два-три часа, но когда есть возможность этим аккумуляторам зарядиться", - подчеркнул он.

Низкое напряжение в сети не позволяет зарядиться аккумуляторам, поэтому специалистам компании приходится ездить с портативными дизельными генераторами, для того чтобы подзаряжать базовые подстанции, говорит Барциц.

"Мы столкнулись с серьезными дополнительными издержками, которые не были запланированы. При трехразовом отключении электроэнергии в сутки мы подсчитали, что нам необходимо топлива на сумму в полтора миллиона рублей", - сказал генеральный директор.

При частых отключениях электричества оборудование компании выходит из строя, что также связано с издержками. Несмотря на все сложности, Борис Барциц заверил абонентов, что сотрудники делают все возможное для того, чтобы предоставлять людям мобильную связь и интернет.