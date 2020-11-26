Три пациента с коронавирусом скончались в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5732. Выздоровевших 3661 человек, летальных случаев 77.

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 84 человек из протестированных за прошедшие сутки в Абхазии 265 граждан, зафиксировано три летальных случая, сообщает оперштаб по коронавирусу.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Гудаутском ковидном госпитале за последние сутки. Мужчина 1970 года рождения скончался утром 25 ноября, несмотря на оказанную помощь в медучреждении, отмечается в сообщении. В тоже день умер и пациент 78 лет. Также 26 ноября в ковидном госпитале скончался мужчина в возрасте 65 лет.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 человека, у 62 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое в тяжелом состоянии здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.