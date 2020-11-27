"Учат в школе": почему продление ограничений возмутило абхазских родителей

По решению президента Абхазии ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлены до 12 января, а значит, внеплановые школьные каникулы продолжаются. Sputnik узнал, на что готовы пойти родители, чтобы вернуть детей в школу и что об этом думают учителя.

"Каникулы" были объявлены в школах и детских садах 15 октября из-за ухудшения эпидситуации в стране. Вернуться к занятиям школьники должны были с 24 ноября, но за парты они сядут уже в следующем году.

Асмат Цвижба, Sputnik

Пустить, нельзя оставить дома

Первые внеурочные выходные были объявлены в школах в марте. Еще до введения ограничений в родительских чатах Whatsapp разгорелась настоящая "война" – мамы и папы требовали распустить детей по домам и не подвергать их опасности, многие классы пустовали.

Несмотря на то, что с тех пор количество зараженных в Абхазии увеличилось в разы, участились случаи смертности, а Гудаутский госпиталь пополняется тяжелыми пациентами, настроения в родительских чатах изменились совершенно в другую сторону.

Большинство родителей считают, что продление каникул – мера излишняя. Дети засиделись дома в гаджетах, дистанционное образование не может заменить реального общения с учителем, нарушен режим дня и сна, а вернуться в школу с каждой неделей будет все сложнее.

Мама двоих детей Саида придерживается того же мнения – пора вернуть детей в школу. По ее словам, помимо того, что ее сын первоклашка еще даже не успел привыкнуть к учительнице и новому режиму, ребенка некому оставить, ведь на родителей карантин не распространяется.

"Сейчас к нам, к счастью, приехала тетя на время, и она смотрит за детьми, пока я на работе. Когда я прихожу с работы, я сменяю ее, но ведь нужно еще сделать уйму дел по дому и все успеть", - объяснила Саида.

Саида призналась, что изначально была за дистанционное обучение, так как другого выхода не было. Но, по словам женщины, задания детям присылали лишь первые три недели, а после перестали и причин никаких не назвали. Пришлось осваивать программу с ребенком самостоятельно, на что времени практически нет, да и ребенок в таком режиме учиться не хочет.

"Приходится практически шантажом заставлять его учиться, потому что режима никакого нет", - добавила Саида.

С Саидой согласна и мама двух учеников сухумской школы Эсма. По ее словам, карантин большее испытание для родителей, чем для детей.

"Думаю, что школы не стоит закрывать, нужно просто адаптироваться под новые реалии. Соблюдать все меры предосторожности, гигиенические условия. Многие родители остались в безвыходном положении, им просто некуда деть детей, пока они работают. Ведь не у всех есть поблизости бабушки и дедушки, которые могут выручить в нужный момент", - считает она.

Главное – здоровье

Однако не все родители против продления ограничительных мер. У Эльвиры двое детей – девочка, которая учится в четвертом классе и мальчик, которому еще нет и года. Несмотря на то, что уделять внимание старшему ребенку, да еще и регулярно с ней заниматься, когда приходится смотреть за малышом, не так просто, женщина против того, чтобы возобновлять школьные занятия.

"Да, заниматься с ребенком дома не так просто. Она не слушает меня так, как учителя, пытается увиливать и давить на жалость. Но лучше немного отстать от программы, чем подвергать ее здоровье опасности. Мало того, что можно заразиться коронавирусом, так к этому еще прибавились и веерные отключения, которые попадают на часы занятий. Ведь классы не отапливаются печами, и дети будут зимой сидеть в холоде. Даже если правительство решило бы не продлевать карантин, я бы не отправила ребенка в школу", - рассказала женщина.

По словам Эльвиры, в их родительском чате все чаще обсуждают вариант оставить детей на второй год, так как многие не могут усвоить программу самостоятельно. А дистанционное обучение никак не восполняет пробелы.

"Думаю, многие утрируют ситуацию, я не вижу необходимости оставлять ребенка на второй год. В годы войны (Отечественной войны народа Абхазии- ред.) дети тоже не ходили в школы, но мало кто оставался на второй год. А сейчас не война, есть возможность самим уделить внимание ребенку", - считает она.

Не все родители видят повод для беспокойства в том, чтобы оставить детей на второй год.

"Думаю, что родители просто разводят панику. Что такого в том, что ребенок останется на второй год? Возможно, это даже к лучшему. Ребенок окончит школу в 18 лет и может немного более осознанно подойти к выбору профессии", - объяснила мама второклассницы Лика.

"Вернем школу детям"

Родителей пицундских школ настолько возмутил факт продления ограничений, что в Facebook они создали специальную группу "Вернем школу детям".

В описании группы утверждается, что прямой связи между заболеваниями и ограничительными мерами "не существует и быть не может", а школы не укомплектованы специальным оборудованием для проведения дистанционных занятий.

"Дорогие граждане, нарушаются наши конституционные права, у наших детей хотят отнять доступ к образованию. Универсального решения проблемы нет, а раз нет иных технических способов продолжения обучения, то необходимо вернуться к стандартной очной форме с поправками на количество учащихся, а также введением дополнительных смен", - также говорится в описании группы.

Возмущения родителей вышли за рамки интернета. Во вторник 24 ноября около 40 родителей пицундских школы и школы поселка Лдзаа собрались у администрации Пицунды и попросили главу обсудить текущие проблемы образования.

"Ранее мы уже обсуждали эту тему с местным депутатом и главврачом нашей больницы, и все пришли к одному мнению, что нужно все подготовить для того, чтобы дети пошли в школу, для этого у нас есть возможности, и нет никакой опасности в школах Абхазии. Мы не сможем организовать дистанционное образование, дети технически не оснащены, кроме того, не всегда есть интернет и свет. У нас забрали наши подписи, чтобы донести до министра образования, что родители Пицунды не согласны с таким решением правительства и чтобы были приняты какие-то меры", - рассказала одна из родительниц Пицунды Мадина Гумба.

Мнение педагога

С возмущениями родителей согласны и педагоги. Преподаватель физики Сухумской пятой средней школы Ия Джопуа признается, что учителя пытаются налаживать онлайн связь с учениками, но удается им это с переменным успехом – не у всех детей и учителей есть постоянный доступ к интернету и гаджеты. Ко всему прочему к существующим проблемам добавились и веерные отключения света.

"А что делать, к примеру, многодетным семьям? Ведь там на каждого ребенка должен быть отдельный гаджет и отдельная комната, чтобы не мешать друг другу Если я скажу вам, что все дети, которым мы посылаем задания, присылают выполненные, я вам совру. К тому же, это дети – кто-то просыпает, кто-то не делает заданий, когда родители уходят на работу", - объясняет педагог.

К тому же, в стороне остался воспитательный процесс, напоминает Джопуа.

"К примеру, мы планировали организовать в декабре День добра в школе. А теперь начальство говорит провести его онлайн. И вот я уже несколько дней ломаю голову над тем, как это сделать", - признается она.

В сложившейся ситуации многие родители предпочли отдать детей на частные занятия к репетиторам или организовать групповые занятия со школьным педагогом.

"О том, что такие занятия проходят с педагогами нашей школы, я не слышала. Но, честно говоря, я бы тоже отправила ребенка на занятия с репетитором, если бы у меня была такая возможность, потому что он уделяет ему индивидуальное внимание. Но с другой стороны, если пускают к репетитору, то почему нельзя ходить в школу", - считает Джопуа.

По мнению педагога, чтобы полностью наверстать программу за текущий учебный год нужно проводить занятия летом.

Директор Пицундской абхазской средней школы Дона Малия также считает, что дистанционное образование не сможет заменить обычного. С учениками педагог держит связь по мессенджерам и пытается вести групповые видео-занятия.

"Некоторые родители думают, что мы за дистанционное обучение, но это совсем не так. За один час мне нужно опросить учащихся – результата такого, как на обычном уроке не будет. Дети не получают полноценного образования. Школы не готовы к такому формату работы.

Мы привыкли видеть глаза детей, узнать, понял ли ребенок тему", - сказала она.

По мнению педагога, в малочисленных районных и сельских школах, где в классе учатся не так много детей, можно возобновить учебный процесс и организовать частичное посещение. Вновь занятия должны посещать ученики первого и одиннадцатого класса, а выпускники могут заниматься по тем предметам, которые необходимы им для поступления в вузы, считает Малия.