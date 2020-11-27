14:37 27 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Поиск
Светофор на поворе на Новый район

Веер не помеха: часть светофоров в Сухуме будет работать бесперебойно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201127/1031359169/Veer-ne-pomekha-chast-svetoforov-v-Sukhume-budet-rabotat-bespereboyno-.html

С 27 ноября бесперебойную работу светофора наладили на пересечении улицы Ардзинба с проспектом Леона. Ранее во время веерных отключений на этом участке движение регулировали сотрудники ГАИ.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть светофоров в Сухуме будет работать бесперебойно даже во время веерных отключений света, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госавтоинспекции Батал Агрба.

Сотрудник ДПС за работой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Езда и "веер": как работает ГАИ при отключениях электричества

Во время веерных отключений в столице не работали светофоры, это создавало неудобства участникам дорожного движения. Для того, чтобы решить проблему, МВД Абхазии вело переговоры с организациями, у которых есть альтернативные источники питания.

С 27 ноября бесперебойную работу светофора наладили на пересечении улицы Ардзинба с проспектом Леона.

"Компания "Система" оказала нам содействие. Сейчас мы организовываем работу светофора на пересечении Лакоба-Леона. Это делается для того, чтобы наши граждане, участники дорожного движения, не испытывали проблем в организации дорожного движения", – отметил Агрба.

В ближайшие дни к альтернативным источникам питания будут подключены все три светофора на проспекте Леона, а также светофор по улице Эшба    у въезда в Сухум.

"Этот участок достаточно загруженный. Там так же есть организации, которые могут обеспечить нам бесперебойное питание светофора", – пояснил начальник ГАИ.

Агрба добавил, что Госавтоинспекция ежедневно проводит контроль дорожного движения. Ранее, пока светофоры не работали во время веерного отключения света, сотрудники ГАИ регулировали движение на опасных участках дороги.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Культ Диего Марадоны в мире
США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма
Два часа в сутки: новый график веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться