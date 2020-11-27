Веер не помеха: часть светофоров в Сухуме будет работать бесперебойно

С 27 ноября бесперебойную работу светофора наладили на пересечении улицы Ардзинба с проспектом Леона. Ранее во время веерных отключений на этом участке движение регулировали сотрудники ГАИ.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть светофоров в Сухуме будет работать бесперебойно даже во время веерных отключений света, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Госавтоинспекции Батал Агрба.

Во время веерных отключений в столице не работали светофоры, это создавало неудобства участникам дорожного движения. Для того, чтобы решить проблему, МВД Абхазии вело переговоры с организациями, у которых есть альтернативные источники питания.

С 27 ноября бесперебойную работу светофора наладили на пересечении улицы Ардзинба с проспектом Леона.

"Компания "Система" оказала нам содействие. Сейчас мы организовываем работу светофора на пересечении Лакоба-Леона. Это делается для того, чтобы наши граждане, участники дорожного движения, не испытывали проблем в организации дорожного движения", – отметил Агрба.

В ближайшие дни к альтернативным источникам питания будут подключены все три светофора на проспекте Леона, а также светофор по улице Эшба у въезда в Сухум.

"Этот участок достаточно загруженный. Там так же есть организации, которые могут обеспечить нам бесперебойное питание светофора", – пояснил начальник ГАИ.

Агрба добавил, что Госавтоинспекция ежедневно проводит контроль дорожного движения. Ранее, пока светофоры не работали во время веерного отключения света, сотрудники ГАИ регулировали движение на опасных участках дороги.