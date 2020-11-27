Госавтоинспекция Абхазии продолжит рейды в общественном транспорте

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии продолжат рейды в общественном транспорте страны, сообщил корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Батал Агрба.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса были продлены до 12 января 2021 года. В связи с этим ГАИ продолжит рейды по проверке соблюдения антиковидных санитарных правил в общественном транспорте.

"Правоохранительные органы проводят работу по предупреждению наших граждан о соблюдении мер безопасности, ношении защитных масок, перчаток, соблюдении дистанции, для того, чтобы не позволить распространение коронавирусной инфекции. Эта работа планомерная, системная, она проводится сотрудниками Госавтоинспекции среди водителей общественного транспорта, автобусов, маршруток, троллейбусов, такси. Работа Госавтоинспекции в этом направлении будет продолжаться до конца ограничительных мер", – отметил он.

По наблюдениям начальника ГАИ, изначально, когда в Абхазии ввели первые ограничительные меры, среди жителей республики было какое-то непонимание, и многие не хотели носить маски. Но сейчас ситуация другая.

"На сегодняшний день наши граждане достаточно информированы, достаточно осознанно относятся к этой проблеме. Если кому-то срочно нужно проехать в общественном транспорте, но у него с собой не оказалось маски, сотрудники Госавтоинспекции раздают эти маски. У нас есть определенный резерв. Но, если кто-то пренебрежительно, с непониманием отнесся к замечаниям водителя надеть маску, то данному гражданину предлагают покинуть салон", – добавил Агрба.

Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 12 января 2021 года. Гражданам рекомендуется при нахождении в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.